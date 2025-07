Angra dos Reis promove encontro regional do “Não é Não – Respeite a Decisão”

Angra dos Reis – A Secretaria de Segurança Pública de Angra dos Reis realizará no dia 1 de agosto, das 10h30 às 12h, o Encontro de Sensibilização Regional do Protocolo “Não é Não – Respeite a Decisão”. A iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Estado da Mulher.

A reunião será no Centro de Estudos Ambientais, na Praia da Chácara. O evento tem como objetivo sensibilizar e capacitar os diversos setores da sociedade sobre a importância do respeito às mulheres e suas decisões, especialmente em ambientes públicos e de lazer, ampliando também o combate à violência de gênero em toda a região. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo link https://forms.gle/GpUWgNpU46vuJSG67 ;

O protocolo ‘Não é Não! Respeite a Decisão’ busca garantir que bares, restaurantes, casas noturnas e outros espaços sejam mais seguros e acolhedores. Aos poucos, as medidas estão sendo implantadas nos estabelecimentos da cidade.

Os estabelecimentos devem fixar materiais informativos, manter vigilância ativa e monitorar áreas de risco, como banheiros. Além disso, é obrigatória a realização de treinamentos anuais para capacitar equipes no atendimento a vítimas e no reconhecimento de sinais de violência.