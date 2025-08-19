Angra dos Reis recebe 17ª edição da FITA com estreias nacionais

Angra dos Reis – A 17ª FITA (Festa Internacional de Teatro de Angra) começa nesta sexta-feira (22), trazendo novidades a um dos mais tradicionais festivais de artes cênicas do país. Até 7 de setembro, cerca de 30 produções passarão pela Tenda Enel e pelo Teatro Municipal, com ingressos a preços populares.

Entre os destaques da programação estão Vera Holtz, com o solo ‘Ficções’, José de Abreu em ‘A Baleia’, e Mel Lisboa no fenômeno ‘Rita Lee, Uma Autobiografia Musical’. Antes da abertura oficial, na quarta-feira (20), haverá uma pré-estreia de ‘Gonzaga, Baião para Todos’, espetáculo com 30 atores dirigidos por Maykon Renan. A cerimônia de abertura, na sexta, será com o premiado ‘A Palavra que Resta’, da Cia Atores de Laura.

O festival tem patrocínio da ENEL Distribuição Rio, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e parceria com a Prefeitura de Angra e a TurisAngra.

Homenagem para Diogo Vilela

O ator Diogo Vilela, homenageado desta edição, comemora 55 anos de carreira artística. Ele apresentará o espetáculo ‘O Bem Amado’ e receberá a honraria máxima da FITA. Diogo iniciou sua trajetória aos 12 anos, em 1969, na telenovela ‘A Ponte dos Suspiros’, e ao longo da carreira protagonizou diversos sucessos no teatro e na TV.

Estreias nacionais e diversidade de apresentações

A FITA 2025 também contará com quatro estreias nacionais de grupos de diferentes regiões do Brasil, incluindo ‘Gente de Classe’ (RN), ‘Desertos’ (PA), ‘Novas Diretrizes em Tempos de Paz’ e ‘Chez Tois’. Além disso, o festival terá sessões infantis na mostra Fitinha, apresentações de comédia, e uma homenagem a Domingos Oliveira com ‘Dois Contra o Mundo’.

Programação completa

A programação detalhada inclui espetáculos diários na Tenda Enel e no Teatro Municipal, com apresentações para diferentes públicos, de sessões infantis a peças premiadas e musicais. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Sympla.