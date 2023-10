Angra dos Reis recebe cônsul-geral da República Dominicana

Angra dos Reis – O secretário de Governo e Relações Institucionais de Angra, Cláudio Ferreti, e o presidente da TurisAngra, Marc Olichon, receberam, na manhã desta segunda-feira (30), a visita do cônsul-geral da República Dominicana no Rio de Janeiro, Roberto Rubio, para a assinatura de um termo de cooperação técnica entre o município e o país caribenho, visando a melhorias no setor turístico.

O encontro foi acompanhado por outras autoridades municipais e por uma comitiva do consulado da República Dominicana. O objetivo do evento foi oficializar os primeiros passos de uma parceria rumo a intercâmbios e cooperações de diferentes formas para a qualificação na área de turismo, turismo náutico e ecoturismo.

“Angra dos Reis e a República Dominicana têm muito em comum, principalmente nas características ambientais. Com essa parceria desejamos adquirir a experiência deles na área turística, de um país que recebe cerca de 11 milhões de turistas estrangeiros ao ano, enquanto o Brasil recebe três milhões. Vamos fazer esse intercâmbio para que a gente possa caminhar melhor nessa área”, explica Ferreti.

Durante a reunião, foram apresentados vídeos e palestras online demonstrando as belezas naturais da República Dominicana, dando destaque à Península de Samaná, uma aposta atual do país no turismo, por conta de suas praias e paisagens paradisíacas.

A prefeitura de Angra também divulgou a riqueza natural do município com suas praias, ilhas, cultura e tradições, num vídeo que resumiu os motivos que teriam levado o navegador e cartógrafo italiano Américo Vespúcio a escrever que “(…) se existe um paraíso, é bem perto daqui”, em alusão à Angra dos Reis, em carta à Portugal, datada de 6 janeiro de 1502.

“O turismo é a principal economia da República Dominicana. Queremos aprender com eles, que estão muito à frente nessa área, desenvolvendo parcerias e novos negócios, além de também poder qualificar os nossos profissionais. Essa cooperação vai ser muito importante para que a gente possa fazer com que o ‘livro’ de Angra dos Reis fique na prateleira que ele merece”, afirmou o presidente da TurisAngra.

Depois da assinatura do memorando, o próximo passo de estreitamento da parceria entre Angra dos Reis e a República Dominicana é o termo de irmanamento, que será efetuado após um planejamento referente às áreas e especificidades que serão trabalhadas em conjunto.

“Iniciamos agora essa relação com Angra dos Reis. Certamente, ela vai gerar muitos frutos positivos para o município e para a República Dominicana, principalmente pela troca de informações”, resumiu o cônsul Roberto Rubio.