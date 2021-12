Angra dos Reis terá ‘Natal Social Itinerante’

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2021, 18:12 horas

Angra dos Reis – Neste período especial de Natal, a prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania/Secretaria Executiva de Assistência Social, preparou uma ação especial que será lançada na segunda-feira (6), às 17h, na Vila Noel, no Centro da cidade.

Por meio do projeto Natal Social Itinerante, cerca de 650 crianças e jovens de 0 a 17 anos, com deficiência, inscritas no CadÚnico, receberão um cartão natalino no valor de R$ 150,00. A distribuição será feita por uma van natalina, com o Papai Noel, que percorrerá os quatro distritos do município. Na Ilha Grande, a ação será feita por uma lancha, que irá de praia em praia realizar uma busca ativa do público-alvo.

– Nossa ideia é fazer um Natal Social Itinerante, visando atender melhor as nossas crianças e jovens com deficiência, inscritos no CadÚnico. Essas crianças e adolescentes receberão um cartão de Natal no valor de R$ 150,00 para ajudar neste período especial. O responsável que não conseguir pegar o cartão no dia do evento, poderá retirá-lo no Cras mais próximo até o dia 30 de dezembro – explicou o secretário de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Eduardo Sampaio.

Programação

06/12 – segunda-feira, às 17h30

Vila Noel – Centro

JAPUÍBA

10/12 – sexta-feira, 9h às 12h

Campo da Porteira

CENTRO

11/12 – sábado, 9h às 12h

Praça Guarda Marinha Greenhalgh, s/n, São Bento

BELÉM

15/12 – quarta-feira, 9h às 12h

Quadra do posto de saúde

MONSUABA

16/12 – quinta-feira, 9h às 12h

Praça Vereador Carlos Alberto Tavares Carneiro

PARQUE MAMBUCABA

18/12 – sábado, 9h às 12h

Campo da Gringa

ILHA GRANDE

20/12 – segunda-feira, 9h às 12h

FRADE

21/12 – terça-feira, 9h às 12h

Praça Juca Mariano

BRACUÍ

22/12 – quarta-feira, 9h às 12h

Rua do posto de saúde