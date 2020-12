Angra e Paraty continuam sem energia elétrica, conforme nota da Enel

Matéria publicada em 12 de dezembro de 2020, 11:25 horas

Queda na distribuição de energia ocorreu por conta de queda de helicóptero que provocou a morte de piloto de Volta Redonda

Angra dos Reis e Paraty – A Enel, responsável pela distribuição de energia elétrica em Angra dos Reis, informou, na manhã deste sábado, 12, através de nota enviada à Imprensa, que o fornecimento de energia está interrompido em Paraty e, em parte da cidade de Angra dos Reis. Técnicos da companhia estão atuando na inspeção da linha para localizar o trecho da rede elétrica danificada.

O problema foi provocado após as hélices do helicóptero, que caiu provocando a morte do piloto de Volta Redonda , Eurico Azevedo Neto, de 44 anos, nessa sexta-feira, dia 11. Eurico estava indo buscar um hóspede, quando a aeronave pilotada por ele, modelo BHT-206-B-3, ano 2020, caiu no Rio Mambucaba, próximo ao Hotel do Bosque, às margens na Rodovia Rio-Santos.

Na queda as hélices do helicóptero baterem em fios de alta tensão. Até a manhã deste sábado, policiais rodoviários federais informaram que fios derrubados pela aeronave, não estavam energizados, e que não havia ainda um prazo para retirá-los do local.