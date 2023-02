Angra: Educação realiza Semana de Planejamento Pedagógico - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2023, 18:50 horas

Formações visam o alinhamento dos objetivos a serem alcançados no ano letivo de 2023

Angra dos Reis – Começou nesta quarta-feira (1°), a Semana de Planejamento Pedagógico, organizada pela Secretaria de Educação, Juventude e Inovação (SEJIN). Até o dia 7, acontecerão as formações para docentes I e II, pedagogos, berçaristas, auxiliares de berçário, auxiliares de recreação e equipe gestora, transmitidas pelo Canal da SEJIN no YouTube: https://www.youtube.com/@secretariadeeducacaodeangr2395 e pela plataforma ZOOM.

Também ocorrerão duas formações presenciais, uma no CEA e outra no auditório da Escola Municipal Júlio César de Almeida Laranjeira, no Parque das Palmeiras.

A semana tem como objetivo alinhar as intencionalidades pedagógicas e os objetivos a serem alcançados em 2023, com foco nas estratégias e novas práticas para a promoção da aprendizagem dos estudantes e a garantia da progressão de seus estudos.

O corpo técnico das escolas municipais convocou os professores para assistirem às formações dentro das salas de aula das unidades escolares, por meio de notebooks e smart TVs.

– A semana contemplará momentos de acolhida, planejamento, formação e alinhamento das ações pedagógicas para 2023. Iniciar um ano letivo é sempre um momento muito especial nas unidades de ensino, pois é o momento em que, a partir da análise dos resultados, a equipe escolar planeja diversas ações para a promoção das aprendizagens de nossos estudantes – frisou Paulo Fortunato, secretário de Educação, Juventude e Inovação.

Programação:

2 de fevereiro – quinta-feira:

Formação: Plano Individual de Aprendizagem PEI

Público: Docentes I e II, Pedagogos e Equipe Gestora

Horário: 8h às 9h30

Local: Canal SEJIN no YouTube

Formação: Metodologia de Aquisição da Língua Escrita

Público: Docentes I (Educação Infantil e Anos Iniciais), Pedagogos e Equipe Gestora

Horário: 10h às 11h30

Local: Canal SEJIN no YouTube

Formação: Plano Individual de Aprendizagem PEI

Público: Docentes I e II, Pedagogos e Equipe Gestora

Horário: 13h30 às 15h

Local: Canal SEJIN no YouTube

Formação: Metodologia de Aquisição da Língua Escrita

Público: Docentes I (Educação Infantil e Anos Iniciais), Pedagogos e Equipe Gestora

Horário: 15h30 às 17h

Local: Canal SEJIN no YouTube

Formação: Documento Orientador Curricular

Público: Equipe Gestora

Horário: 16h às 17h30

Local; Plataforma ZOOM

3 de fevereiro – sexta-feira:

Formação: Documento Orientador Curricular – Educação Infantil

Público: Docentes I, Auxiliares de Berçário, Berçaristas, Auxiliares de Recreação, Pedagogos e Equipe Gestora

Horário: 8h às 9h30

Local: Canal SEJIN no YouTube

Formação: Metodologias Ativas

Público: Docentes II, Pedagogos e Equipe Gestora

Horário: 10h às 11h30

Local: Canal SEJIN no YouTube

Formação: Documento Orientador Curricular – Educação Infantil

Público: Docentes I, Auxiliares de Berçário, Berçarista, Auxiliares de Recreação, Pedagogos e Equipe Gestora

Horário: 13h30 às 15h

Local: Canal SEJIN no YouTube

Formação: Metodologias Ativas

Público: Docentes II, Pedagogos e Equipe Gestora

Horário: 15h30 às 17h

Local: Canal SEJIN no YouTube

6 de fevereiro – segunda-feira:

Formação: Reconhecendo os sintomas do transtorno mental em crianças e adolescentes (Dr. Franz)

Público: Pedagogos, Equipe Gestora, Psicólogos, Assistentes Sociais e Fonoaudiólogos

Horário: 8h às 9h30

Local: Plataforma ZOOM

Formação: Programa MenteInovadora – MIND LAB

Público: Docentes I (Educação Infantil e Anos Iniciais das Unidades que possuem o Programa MenteInovadora

Horário: 8h às 9h30

Local: Plataforma ZOOM

Formação: Programa MenteInovadora – MIND LAB

Público: Docentes I (Educação Infantil e Anos Iniciais das Unidades que possuem o Programa MenteInovadora) e Docentes II (Escola Cívico Militar Ex-Combatente Remo Baral Filho)

Horário: 8h às 9h30

Local: Plataforma ZOOM

Formação: Programa MenteInovadora – MIND LAB

Público: Gestores, Auxiliares de Direção e Pedagogos das Unidades de Ensino que possuem o Programa MenteInovadora

Horário: 10h às 11h30

Local: Plataforma ZOOM

Formação: Afeto, cuidar, educar, infância

Público: Auxiliares de Berçário, Berçarista, Auxiliares de Recreação

Horário: 9h às 11h30

Local: Plataforma ZOOM

Formação: Reconhecendo os sintomas do transtorno mental em crianças e adolescentes (Dr. Franz)

Público: Pedagogos, Equipe Gestora, Psicólogos, Assistentes Sociais e Fonoaudiólogos

Horário: 13h30 às 15h

Local: Plataforma ZOOM

Formação: Programa MenteInovadora – MIND LAB

Público: Docentes I (Educação Infantil e Anos Iniciais das Unidades que possuem o Programa MenteInovadora) e Docentes II (Escola Cívico Militar Ex-Combatente Remo Baral Filho)

Horário: 13h30 às 15h

Local: Plataforma ZOOM

Formação: Trabalho Colaborativo: ações fundamentais do dia a dia

Público: Profissionais que atuam nas secretarias escolares

Horário: 14h às 17h

Local: CEA

Formação: Metodologia de Aquisição da Língua Escrita

Público: Docentes I (EJA), Pedagogos e Equipe Gestora

Horário: 18h30 às 20h

Local: Plataforma ZOOM

7 de fevereiro – terça-feira:

Formação: Comunicação e Múltiplas Deficiências

Público: Monitores

Horário: 8h às 10h

Local: Auditório da Escola Municipal Júlio César de Almeida Larangeira

Formação: Documento Orientador Curricular

Público: Docentes I, Equipe Gestora e Pedagogos

Horário: 8h às 9h30

Local: Canal SEJIN no YouTube

Formação: Documento Orientador Curricular

Público: Docentes II, Equipe Gestora e Pedagogos

Horário: 10h às 11h30

Local: Canal SEJIN no YouTube

Formação: Documento Orientador Curricular

Público: Docentes I, Equipe Gestora e Pedagogos

Horário: 13h30 às 15h

Local: Canal SEJIN no YouTube

Formação: Documento Orientador Curricular

Público: Docentes II, Equipe Gestora e Pedagogos

Horário: 15h30 às 17h

Local: Canal SEJIN no YouTube

Formação: Documento Orientador Curricular – EJA

Público: Equipe Gestora e Pedagogos

Horário: 18h30 às 20h

Local: Plataforma ZOOM