Angra inaugura academia ao ar livre no Camorim Pequeno

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra inaugurou, na tarde de quinta-feira (28), a academia ao ar livre do Camorim Pequeno e entregou a praça, o playground e a quadra poliesportiva da comunidade revitalizadas.

A academia conta com simulador de caminhada, roda giro 360 graus, aparelhos para remada e esqui duplo e placa com instruções referentes a exercícios físicos e cuidados com o corpo.

– A academia é um pedido antigo da comunidade, principalmente das mulheres que praticam atividade física. Ela conta com equipamentos em aço inox, e vai permitir que as pessoas cuidem de sua saúde por meio dos exercícios, ao ar livre e no bairro em que moram – explica a secretária de Urbanização, Parques e Jardins, Beth Brito, que participou da inauguração ao lado do prefeito Fernando Jordão e de outros representantes do governo municipal.

Tanto a academia quanto a praça, a quadra e o playground ficam localizados na entrada do bairro, às margens da Rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte. A quadra conta com traves para futebol, tabelas de basquete em placa de acrílico e marcação para vôlei, enquanto a praça, além de possuir mesa de ping-pong e 3 mesas para xadrez e damas, também conta com jardim.

– Em 2004 eu era secretário de obras, e tive o prazer de participar da mudança da parte da frente do Camorim Pequeno. Mas isso é passado. O que me move são os novos desafios, e fico feliz pelo que vem sendo feito na cidade, como essa inauguração de hoje – declara o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti, que também fez questão de participar do evento.

O playground do bairro ganhou cerca, piso emborrachado e brinquedos.

– Meu filho já brincava muito aqui. Agora, com esses espaços novos e bonitos, tenho certeza que ele vai querer ficar muito mais tempo no playground e na quadra – informa a dona de casa Maria da Conceição, de 47 anos.