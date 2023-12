Angra inaugura Carrossel Natalino na Praça Amaral Peixoto no Centro

Angra dos Reis – A inauguração da iluminação da Praça Amaral Peixoto, mais conhecida como Praça do Porto, no Centro, foi realizada na noite de sexta-feira (1º). O momento mais aguardado foi a abertura do Carrossel Natalino, que é a grande novidade da decoração de Natal da cidade este ano.

As crianças foram as grandes protagonistas da noite, formando filas para dar suas primeiras voltas no carrossel. A Cintia Maria Francisco acompanhou seu filho Luiz Miguel, de 4 anos, que ficou encantado com o brinquedo.

– Meu filho ficou muito feliz quando passamos por aqui e ele viu o carrossel. Antes da inauguração já estava ansioso para que eu o trouxesse. Hoje estamos aqui e ele está se divertindo bastante, já perdi a conta de quantas voltas ele deu no brinquedo. Eu já fui também na Vila do Noel e posso dizer que a cidade está magica, é lindo andar pelo Centro com tantas luzes de Natal. Agora com o carrossel, ficou ainda mais encantado. A decoração está maravilhosa – comentou a cuidadora, Cintía Maria.

Localizado na Praça Amaral Peixoto, o carrossel todo iluminado e decorado com motivos natalinos, tornou-se o ponto de encontro da noite, atraindo famílias e turistas.

– Este carrossel é mais do que uma atração, é um símbolo do espírito natalino que queremos cultivar em nossa cidade. Queremos que Angra dos Reis seja um lugar onde as famílias se reúnem para celebrar o amor, a esperança e a solidariedade – afirmou o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti.

O Carrossel Natalino estará aberto ao público diariamente, das 18h às 22h, até o dia 6 de janeiro, e as crianças podem dar quantas voltas quiserem de forma gratuita no brinquedo.

– O carrossel foi pensado e planejado com muito carinho para ser um atrativo a mais na programação de Natal desse ano em Angra. É um divertimento lindo que as crianças angrenses e os turistas vão aproveitar e criar lindas memórias do Natal mágico que acontece na nossa cidade. Todos os anos buscamos novidades e essa sem dúvidas veio para encantar a todos – comemorou a secretária de Urbanização, Parques e Jardins, Beth brito.