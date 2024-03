Angra inaugura Parque Tecnológico do Mar

Angra dos Reis – Prefeitura de Angra dos Reis inaugurou nesta quarta-feira (27) o Parque Tecnológico do Mar. Localizado no Polo Universitário Professor Jair Travassos, em Jacuecanga, o empreendimento é o primeiro desse tipo no Estado do Rio de Janeiro e objetiva diversificar a matriz econômica do município, com investimentos em inovação e tecnologia para impulsionar a abertura de empresas relacionadas à economia do mar.

Para viabilizar o parque, um dos mais modernos e inovadores do país, a Prefeitura de Angra investiu R$ 3,8 milhões. Com 1,1 mil m², o espaço conta com 14 salas para abrigar startups, dois auditórios, sala de leitura e estudos, dois coworkings, sala de robótica, sala de corte a laser, sala de impressão 3D, laboratório de treinamento de T.I, espaço interativo coletivo e sala de reunião.

Segundo o secretário de Planejamento e Parcerias, André Pimenta, o edital para habilitar as startups que irão se instalar no Parque Tecnológico do Mar será lançado no próximo mês, em abril.

“Vamos credenciar as startups interessadas em funcionar no Parque, que está junto ao Polo Universitário e próximo a estaleiros, terminal de petróleo, porto e usinas nucleares. Ou seja, perto de todo um ecossistema propício à criação de empresas ligadas à economia do mar”, afirmou André Pimenta.

Para o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti, o parque irá trazer inovação, qualificação e mais empregos para a cidade.

“A capacidade de geração de empregos e serviços de Angra dos Reis está muito vinculada à economia do mar, e esse parque vai explorar essa vocação, com iniciativas que fomentam a inovação, tecnologia, empregabilidade e desenvolvimento”, destacou Ferreti.

Idealizado no governo de Fernando Jordão, em 2019, o Parque Tecnológico do Mar vai ao encontro da vocação econômica natural de Angra dos Reis, que conta com porto, estaleiro, usinas nucleares, terminal petrolífero e uma desenvolvida indústria de pesca e maricultura.

A expectativa é que o empreendimento incentive a criação e instalação de empresas voltadas à economia do mar em toda a região da Costa Verde, com foco nos setores de petróleo e gás, náutica e naval, energias e sustentabilidade.

Além disso, o curso de robótica viabilizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que antes era realizado no CEA, agora passará a funcionar dentro de uma das salas do novo parque.

“O jovem de Angra que quer se preparar para o futuro e ingressar na área da tecnologia não precisa mais sair da cidade. O parque é um grande passo na área do conhecimento. Aqui funcionava um prédio abandonado da antiga Verolme que a Prefeitura reivindicou e transformou nesse espaço maravilhoso que irá impulsionar a economia criativa do município, com desenvolvimento de startups e cursos de robótica. É um grande espaço visando o desenvolvimento de Angra”, comentou o prefeito Fernando Jordão.

No primeiro ano de funcionamento, não serão cobradas taxas condominiais para as startups interessadas em se instalar no parque. As empresas contarão com infraestrutura completa, incluindo internet, energia elétrica, instalações físicas e mobiliário. Além disso, o Parque está situado dentro do Polo Universitário Professor Jair Travassos, próximo a importantes faculdades, como o Cederj, UFF e Estácio, facilitando o entrosamento entre poder público, universidades e empresas.

A Prefeitura de Angra dos Reis pretende, em breve, ampliar a área do parque com a reforma de um prédio, também com 1,1 mil m². A ideia é fazer a obra em parceria com a Eletronuclear. O projeto prevê que a nova área tenha estrutura de hangar para novas fases de desenvolvimento e incubação de empresas no futuro.

Além do edital destinado à utilização das 14 salas por startups, a Prefeitura de Angra dos Reis também irá fazer outros dois chamamentos públicos para patrocínio do parque.

As empresas interessadas em se cadastrar para se instalar no Parque Tecnológico do Mar podem enviar suas propostas de projetos para https://parquetecmar.angra.rj.gov.br/.