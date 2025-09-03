quinta-feira, 4 setembro 2025
Angra inaugura Praça José Amaral Filho, no Morro do Moreno

Espaço, que leva nome de antigo morador do bairro, conta com área de lazer, academia ao ar livre e espaços esportivos

by alice couto

Foto: Luis Fernando Lara

Angra dos Reis – A Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins de Angra dos Reis, entregou nesta terça-feira (2), a nova praça José Amaral Filho no Morro do Moreno. O espaço tem o objetivo de proporcionar à comunidade um novo espaço público seguro e acessível para o lazer de todas as idades. A nova praça conta com um playground para o público infantil com brinquedos como balanço e escorregador e piso emborrachado.

A entrega contemplou também a revitalização da quadra poliesportiva com um novo alambrado, polimento de piso, novo mobiliário esportivo e nova pintura e iluminação. O local ganhou um novo campo de areia para a prática esportiva de modalidades como o futevôlei e vôlei de praia. O espaço recebeu ainda mesa de pingue pongue, futmesa e academia ao ar livre.

“A praça foi totalmente preparada para receber as famílias, com áreas que contemplam desde os idosos até as crianças. São brinquedos, equipamentos e espaços esportivos que vão trazer um novo ar para o bairro, será um verdadeiro ponto de encontro para moradores de toda a cidade. Convido todos a virem conhecer esse espaço, que está maravilhoso e foi feito com muito carinho para a população”, afirmou a secretária de Urbanização, Parques e Jardins, Beth Brito.

A praça recebe o nome de José Amaral Filho, um dos primeiros moradores e considerado um dos fundadores da localidade. Ele chegou a Angra dos Reis em 1966, acompanhado da esposa e de 12 filhos. Na cidade, onde já nasceu a sua 13ª filha, construiu sua trajetória pessoal e profissional, deixando um legado de dedicação e trabalho.

Familiares do homenageado compareceram à cerimônia. Filha de José, Arminda Amaral se emocionou ao ver o nome do pai eternizado em um espaço tão importante para a comunidade.

“Ver todo o empenho da Prefeitura em construir esse espaço e saber que as crianças e suas famílias vão ter um novo local para atividades físicas e diversão é emocionante. É maravilhoso para toda nossa família ver essa bela homenagem”, afirmou Arminda Amaral.

A revitalização da praça seguiu os padrões de acessibilidade adotados pela Prefeitura, com estruturas planejadas para atender com segurança e conforto pessoas de todas as idades, incluindo crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. O prefeito Cláudio Ferreti também participou da inauguração.

“É fundamental que o governo esteja sempre atento às necessidades da população, entregando o que os moradores realmente querem e precisam. Com o Programa Comunidade de Angra, por exemplo, conseguimos ouvir a comunidade, identificar suas demandas e transformar essas necessidades em ações concretas, como essa bela praça. Mais do que um espaço físico, representa uma oportunidade de convivência, lazer e práticas esportivas que fortalecem os laços da nossa comunidade”, afirmou o prefeito.

