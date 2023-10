Angra inicia a campanha ‘Lenço Solidário’ 

Angra – A Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania deu início a campanha Lenço Solidário. A iniciativa tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o autocuidado com diagnóstico precoce do câncer de mama, além de elevar a autoestima com um ato de carinho e solidariedade para as mulheres que fazem o tratamento contra o câncer. Esse é o segundo ano da campanha que arrecada lenços para doação para as pacientes que estão em tratamento oncológico.

A campanha Lenço Solidário segue até o dia 31 de outubro, recebendo as doações de lenços que podem ser entregues de segunda a sexta, das 9h às 16h, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, que fica na Praça Guarda-marinha Greenhalgh, nº 59, São Bento. O item também pode ser entregue nos Cras do município e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), localizado na rua Almirante Machado Portela, 58, Balneário.

No mês de outubro, a cor rosa torna-se um símbolo poderoso de solidariedade e conscientização na luta contra o câncer de mama. O movimento conhecido como “Outubro Rosa” tem como objetivo apoiar e sensibilizar a respeito dessa doença que afeta milhões de mulheres. Entre as muitas formas de apoio, a doação de lenços tem se destacado como um gesto de carinho e empatia.

Lenços coloridos, lisos e estampados têm se tornado um símbolo de esperança e dignidade para as mulheres que enfrentam o câncer de mama. A perda de cabelo devido à quimioterapia é uma das consequências mais visíveis e impactantes do tratamento. Para muitas pacientes, a autoestima e a confiança podem ser abaladas quando enfrentam essa transformação em seu corpo. Nesse contexto, os lenços se transformam em instrumentos poderosos de apoio emocional.

“A doação de lenços durante o Outubro Rosa é mais uma maneira de mostrar às mulheres em tratamento que elas não estão sozinhas em sua jornada. Essa ação vai além de simplesmente fornecer um acessório de moda; trata-se de oferecer uma fonte de conforto e confiança durante um momento desafiador de suas vidas”, comentou a Coordenadora Técnica de Atendimento à Mulher, Vanessa Davies Sampaio.