Angra inicia a terceira semana da vacinação antirrábica

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dá início na segunda-feira, 23 de outubro, à terceira semana da campanha de vacinação antirrábica animal. A ação vai atender dezenas de bairros da cidade entre segunda e sexta, 23 a 27 de outubro, das 9h às 13h. Cães e gatos receberão o imunizante contra a raiva, que é obrigatório e gratuito.

A Secretaria de Saúde percorrerá os bairros da cidade até novembro. A orientação é que os cães sejam levados aos postos de vacinação com coleira e guia, conduzidos por adultos com capacidade para contê-los. Gatos devem ser levados em caixas de transporte para evitar fugas ou acidentes. Vale ressaltar que as seringas e agulhas utilizadas na campanha são descartáveis, e que não serão cedidas vacinas para aplicação em casa.

Aqueles que preferirem, podem levar o animal para vacinar na Secretaria de Saúde, que fica no Balneário. Para isso é necessário realizar o agendamento pelo telefone (24) 3377-4025. Além disso, pessoas que possuem 10 animais ou mais podem solicitar a vacinação em domicílio, pelo mesmo número de telefone.

VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NOS BAIRROS

AGENDA DE 23 A 27 DE OUTUBRO – 9H ÀS 13H

SEGUNDA-FEIRA – 23/10

– Araçatiba (Ilha Grande)

– Matariz (Ilha Grande)

– Jacuecanga (Campo Society e perto da PRF)

– Grataú e Praia do Recife (volante)

– Gamboa do Bracuí (campo)

– Enseada (Praia)

– Vila Nova (Associação)

– Retiro (volante)

TERÇA-FEIRA – 24/10

– Praia do Anil – abrangendo Tatu e Fortaleza (Praça)

– Tanguá e Praia Grande (volante)

– Praia do Machado (volante)

– Lambicada (perto da Rodovia)

– Japuíba (Posto de Saúde e Praça da Porteira)

– Rua Paraty e Rua Bela Vista (volante)

– Santa Rita 2 (Perto do Mercado da Praia)

– Morada do Bracuí (perto do IML)

QUARTA-FEIRA – 25/10

– Provetá (Ilha Grande)

– Praia Vermelha da Ilha Grande

– Camorim Grande (Quadra e Praia)

– Bracuí (Próximo ao cemitério)

– Bracuí (Rua 3 amigos)

– Campo Belo (Pontilhão e Praça)

– Encruzo da Enseada (Associação)

QUINTA-FEIRA – 26/10

– Abraão (Perto da Casa da Cultura)

– Saco do Céu (Ilha Grande)

– Camorim Grande (Quadra)

– Camorim Pequeno (Praça)

– Bracuí (Vaquejada – campo)

– Itanema (volante)

SEXTA-FEIRA – 27/10

– Bonfim (Praia)

– Vila Velha (Perto do Salão Comunitário)

– São Bento – abrangendo Carioca e Abel (Praça Chefe Cotta)

– Frade (Clínica da Família, ESF Constância e Perto da Escola Reseck)

Em caso de chuva, a vacinação será transferida e uma nova data será comunicada.