Angra inicia entrega de documentos para seleção de monitores

Angra dos Reis – A Secretaria de Educação, Juventude e Inovação de Angra dos Reis, informa que a entrega presencial da documentação do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025, para a contratação imediata de 82 monitores de educação especial, acontecerá entre segunda-feira (11) até quinta-feira (14), das 8h às 16h, na quadra da Escola Municipal Professora Cleusa Fortes de Pinho Jordão, localizada na Rua Japoranga, s/nº, Japuíba.
Os candidatos devem apresentar o formulário de pré-inscrição, devidamente impresso e assinado, acompanhado da documentação exigida, conforme detalhado no edital. Segundo a retificação publicada no Boletim Oficial nº 2.184 disponível, o comparecimento deve seguir a ordem numérica de inscrição e os horários estabelecidos:
- 11/08 (segunda-feira):
o 8h às 12h: inscrições nº 0001 a 0500
o 12h às 16h: inscrições nº 0501 a 1000
- 12/08 (terça-feira):
o 8h às 12h: inscrições nº 1001 a 1500
o 12h às 16h: inscrições nº 1501 a 2000
- 13/08 (quarta-feira):
o 8h às 12h: inscrições nº 2001 a 2500
o 12h às 16h: inscrições nº 2501 a 3000
- 14/08 (quinta-feira):
o 8h às 12h: inscrições nº 3001 a 3500
o 12h às 16h: inscrições nº a partir de 3501
Estão sendo oferecidas 82 vagas imediatas – 75 para escolas do continente e 7 para escolas insulares – além de 265 para cadastro de reserva. A carga horária é de 35 horas semanais e a remuneração é de R$ 2.146,28, com direito a vale-alimentação/refeição e convênio saúde.
A publicação com as inscrições homologadas será divulgada no dia 15 de agosto, e os recursos poderão ser apresentados até 18 de agosto, exclusivamente de forma online. As demais etapas, como a lista de classificação e a homologação final, seguem conforme o cronograma já divulgado.
O edital completo e suas retificações estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Angra.