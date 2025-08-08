sexta-feira, 8 agosto 2025
Fale conosco

Angra inicia entrega de documentos para seleção de monitores

Prazo vai de segunda-feira até quinta-feira, com 82 vagas imediatas e 265 para reserva

by adrielly ribeiro

Angra dos Reis – A Secretaria de Educação, Juventude e Inovação de Angra dos Reis, informa que a entrega presencial da documentação do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025, para a contratação imediata de 82 monitores de educação especial, acontecerá entre segunda-feira (11) até quinta-feira (14), das 8h às 16h, na quadra da Escola Municipal Professora Cleusa Fortes de Pinho Jordão, localizada na Rua Japoranga, s/nº, Japuíba.

Os candidatos devem apresentar o formulário de pré-inscrição, devidamente impresso e assinado, acompanhado da documentação exigida, conforme detalhado no edital. Segundo a retificação publicada no Boletim Oficial nº 2.184 disponível, o comparecimento deve seguir a ordem numérica de inscrição e os horários estabelecidos:

  •        11/08 (segunda-feira):

o        8h às 12h: inscrições nº 0001 a 0500

o        12h às 16h: inscrições nº 0501 a 1000

  •        12/08 (terça-feira):

o        8h às 12h: inscrições nº 1001 a 1500

o        12h às 16h: inscrições nº 1501 a 2000

  •        13/08 (quarta-feira):

o        8h às 12h: inscrições nº 2001 a 2500

o        12h às 16h: inscrições nº 2501 a 3000

  •        14/08 (quinta-feira):

o        8h às 12h: inscrições nº 3001 a 3500

o        12h às 16h: inscrições nº a partir de 3501

Estão sendo oferecidas 82 vagas imediatas – 75 para escolas do continente e 7 para escolas insulares – além de 265 para cadastro de reserva. A carga horária é de 35 horas semanais e a remuneração é de R$ 2.146,28, com direito a vale-alimentação/refeição e convênio saúde.

A publicação com as inscrições homologadas será divulgada no dia 15 de agosto, e os recursos poderão ser apresentados até 18 de agosto, exclusivamente de forma online. As demais etapas, como a lista de classificação e a homologação final, seguem conforme o cronograma já divulgado.

O edital completo e suas retificações estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Angra.

Você também pode gostar

Operação causa prejuízo de R$ 85 mil ao...

Ensino Integral começa em novas turmas da rede...

Estado convoca pacientes para atualizar cadastro do SUS

Saúde de Resende muda sistema para agilizar exames...

BM apresenta programa de saúde especializada

Restaurante do Povo Irmã Ruth terá cardápio especial...

Encontro Internacional de Motociclistas de Penedo começa nesta...

Firjan SENAI organiza Giro Técnico Setorial de Construção...

[VÍDEO] BM oferece emprego a flanelinha, que prefere...

Barra Mansa inicia fase estrutural de contenção de...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996