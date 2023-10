Angra inicia programa de reforço escolar ‘Avançar’

Angra dos Reis – A Secretaria de Educação, Juventude e Inovação (SEJIN) de Angra dos Reis iniciou, em outubro, o Programa Avançar, uma iniciativa com oferta de oficinas de reforço escolar para alunos com níveis de aprendizagem baixos e muito baixos. O programa tem como foco 800 estudantes do 6º ao 9º de 18 unidades de ensino ano que enfrentam desafios em alfabetização e matemática, com o objetivo de auxiliá-los a superar defasagens na aprendizagem.

O Avançar está sendo implantado com a colaboração de doze professores de língua portuguesa e nove de matemática, abrangendo um total de 31 turmas de leiturização e 22 turmas de matemática. As oficinas de reforço ocorrerão no contraturno escolar, ou seja, após ou antes do horário escolar regular do aluno, no turno da manhã ou da tarde.

Os alunos que poderão participar das oficinas de reforço escolar foram selecionados com base na análise dos resultados mais recentes do Sistema de Avaliação da SEJIN, o Avaliar. A seleção levou em consideração os níveis de desempenho baixos e muito baixos, identificando aqueles que mais necessitam de apoio adicional.

“A Secretaria de Educação, Juventude e Inovação está comprometida em oferecer uma educação de qualidade e para isso está proporcionando oportunidades para que todos os estudantes alcancem seu potencial máximo. O Avançar é um passo significativo em direção a esse objetivo, visando aprimorar as competências acadêmicas e fortalecer o sucesso dos alunos em nossa comunidade educacional”, comentou Paulo Fortunato, secretário de Educação, Juventude e Inovação.

O programa surgiu da necessidade de reavaliar estratégias pedagógicas e promover o progresso na aprendizagem de alunos que ainda não dominaram completamente o processo de alfabetização e para aqueles que, mesmo nos anos finais do Ensino Fundamental, ainda apresentam dificuldades significativas em matemática, especialmente relacionados à numeracia e ao raciocínio lógico.

Os professores que se inscreveram para participar do programa estão passando por formações com a equipe técnica da SEJIN, onde recebem orientações sobre a metodologia de ensino utilizada no programa além de sugestões de atividades para serem aplicadas nas turmas.

“É um desafio muito interessante e gratificante fazer parte da equipe Avançar. Nossa missão é auxiliar os alunos da rede que enfrentam maiores dificuldades. Nas oficinas de reforço escolar, utilizaremos um material próprio repleto de metodologias inovadoras, incluindo jogos didáticos. Esse comprometimento com o desenvolvimento intelectual de todos os alunos da rede evidencia que estamos seguindo na direção certa, pois isso é um dos pilares para avançarmos ainda mais na educação municipal de nossas crianças”, frisou Marco Lima, professor da equipe Avançar.