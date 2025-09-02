Angra inicia Semana da Pátria 2025



Angra dos Reis – A Secretaria de Educação, Juventude e Inovação, realizou nesta segunda-feira (1º), a cerimônia de abertura da Semana da Pátria 2025, na sacada do Palácio Raul Pompeia, sede do governo municipal.

O evento começou às 10h com a apresentação da Banda do Colégio Naval, que executou o Hino Nacional, o Hino da Independência e o Hino de Angra dos Reis, entoados em coro pelos presentes. Em seguida, o prefeito Cláudio Ferreti hasteou as bandeiras do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro e do município.

“A Semana da Pátria é uma oportunidade de refletirmos sobre a independência do nosso país e sobre a importância de cultivarmos, no dia a dia, o amor e o respeito à nossa nação. Ver essa garotada cantando com tanto carinho o Hino Nacional, o Hino da Independência e o Hino de Angra dos Reis nos enche de esperança. Mostra que estamos formando cidadãos comprometidos com os valores que fazem nossa cidade crescer”, relatou o prefeito Cláudio Ferreti.

Participaram da solenidade estudantes de instituições de ensino municipais, estaduais e particulares, além do 12º Grupo de Escoteiros do Mar Almirante J.C. Brasil. Estiveram presentes a E.M. Regina Célia Monteiro Pereira, E.M. José Américo Lomeu Bastos, E.M. CETI Cívico-Militar Ex-Combatente Remo Baral Filho, CEMEI Santa Dulce dos Pobres, CETEA (Centro Educacional para Transtorno do Espectro Autista), EMBES (Escola Municipal Bilíngue de Educação de Surdos), Colégio Estadual Dr. Artur Vargas (CEAV), Centro Educacional Leone Almeida, Colégio Cooperar, Centro Educacional Tavares Soares e Centro Educacional Isabel Lyra.

“A Semana da Pátria é um momento muito importante, porque a gente celebra a independência do nosso país e todas as conquistas que vieram desde então. É um tempo de lembrar a nossa história e valorizar a cidadania, o respeito e os valores que constroem a nossa pátria. Espero que todos os estudantes desfilem com orgulho, representando o respeito, a cidadania e dando um bom exemplo para a nossa cidade e para o Brasil”, comentou Nicolas David Alves, de 11 anos, aluno do 6º ano da E.M. CETI Cívico-Militar Ex-Combatente Remo Baral Filho.

Além do prefeito, prestigiaram o ato o secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato, outros secretários municipais, vereadores, moradores e representantes da Marinha do Brasil, entre eles o Capitão de Corveta Rafael Camelo.

Desfile Cívico

A programação da Semana da Pátria seguirá com atividades em diferentes escolas da rede municipal e terá como ponto alto o tradicional Desfile Cívico de 7 de setembro, no domingo, a partir das 9h, na Avenida Júlio Maria, no Centro.

O evento reunirá escolas municipais, estaduais e particulares, além de representantes das secretarias municipais, da Marinha do Brasil, das polícias Militar e Civil, do Corpo de Bombeiros e de dez entidades civis. Cada unidade escolar apresentará na avenida trabalhos ligados a projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo, valorizando a cidadania e o espírito patriótico.

“É momento de reflexão sobre a cidadania brasileira e sobre o orgulho de ser cidadão angrense. Também uma oportunidade para que nossos estudantes pensem sobre sua formação, seus valores e o significado de ser brasileiro. Todos estão convidados a participar, prestigiando nossas escolas, nossas instituições e a sociedade civil organizada, numa grande comemoração ao Dia da Pátria”, disse o secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato.