Angra intensifica fiscalização em transporte coletivo por conta da Covid-19

Matéria publicada em 2 de julho de 2020, 10:00 horas

Angra dos Reis – Nos primeiros dias da fiscalização na frota da Viação Senhor do Bonfim, que atende a cidade, agentes da Superintendência de Transporte e Trânsito afirmaram que a empresa está cumprindo com o percentual de lotação, de 30% de passageiros nos coletivos e o uso de máscaras de proteção.

A ação acontece diariamente para averiguar o cumprimento das regras previstas para o setor, inclusas no Decreto 11.671, de 23 de junho deste ano, referente à pandemia de coronavírus. Na determinação, além do limite de capacidade de passageiros, em pé nos coletivos, há a obrigatoriedade de dispenser com álcool em gel, cujo item não foi detectado em alguns ônibus.