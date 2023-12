Angra licita camarote e praça de alimentação

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis vai promover dois chamamentos públicos visando os eventos a serem realizados no final e início de ano na Praia do Anil: Réveillon 2024, chegada da Procissão Marítima e Angra 522 anos. O primeiro acontece no dia 12 de dezembro, às 9h, e é para exploração de espaço destinado ao camarote. O outro será realizado em 13 de dezembro, no mesmo horário, para utilização de espaço comercial (praça de alimentação).

Os interessados podem obter os editais com todas as informações sobre os chamamentos no site www.angra.rj.gov.br, na aba Licitações e Procedimentos, ou retirá-los no formato impresso na sede da Secretaria Executiva de Gestão de Suprimentos, localizada na Rua Arcebispo Santos, nº 337, Centro, local onde também acontecerão as entregas dos envelopes com as propostas.

Os valores arrecadados com as explorações do camarote e da praça de alimentação serão investidos na realização das festividades, que estão a cargo da Secretaria Municipal de Eventos.