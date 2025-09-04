Angra: Mais de 30 vias do Parque Mambucaba recebem novo asfalto e sinalização

Angra dos Reis – A Secretaria Executiva do Parque Mambucaba, em Angra dos Reis, concluiu o recapeamento de oito ruas e 28 travessas no bairro, totalizando cerca de 6 mil metros de intervenção. O serviço visa melhorar as condições de tráfego, aumentar a segurança e oferecer mais conforto aos moradores.

O pavimento antigo apresentava rachaduras, remendos e desníveis provocados por reparos de tapa-buraco, além de desgaste causado pelo intenso tráfego de caminhões e máquinas pesadas utilizados na força-tarefa de limpeza e recuperação do bairro após as fortes chuvas de 5 de abril deste ano.

Com o novo recapeamento, as ruas e travessas receberam uma camada de asfalto mais uniforme, capaz de suportar maior fluxo de veículos. Além disso, foram instalados quebra-molas e a fase atual do serviço inclui a pintura de sinalização viária horizontal, contribuindo para a segurança de motoristas e pedestres.

“Esse recapeamento é um ganho muito importante para os moradores do Parque Mambucaba. São mais de 30 vias que agora oferecem melhores condições de tráfego, mais segurança e mobilidade. Nosso compromisso é continuar trabalhando para garantir que a população tenha a qualidade de vida que merece”, destacou o secretário-executivo do Parque Mambucaba, Heraldo França.

As ruas recapeadas foram: Apóstolos, Maria das Graças Lopes, Dois de Julho, Boa Esperança, José de Andrade Sampaio, Dolor Barreto, Mario das Graças Toledo e Padre Júlio Maria.

As travessas que receberam melhorias incluem: Libanez, Maria Isabel, Mangueira, Machado de Assis, Dr. Mario Ramos, Jambo, Bananeira, José Pereira, Gomes Filho, Miraí, Apóstolos, Cajueiros, Jardim Botânico, Américas, Dois de Julho, São Lucas, Boa Esperança, 1001, São Jorge I, Verdes Mares, São João Ribeiro, Brasília, Benji, Mar Verde, Ipiranga, Gonçalves, Juventude e Carioca.