quinta-feira, 4 setembro 2025
Fale conosco

Angra: Mais de 30 vias do Parque Mambucaba recebem novo asfalto e sinalização

Pavimento antigo foi substituido após desgaste provocado por chuvas e circulação de veículos pesados

by alice couto

Angra dos Reis – A Secretaria Executiva do Parque Mambucaba, em Angra dos Reis, concluiu o recapeamento de oito ruas e 28 travessas no bairro, totalizando cerca de 6 mil metros de intervenção. O serviço visa melhorar as condições de tráfego, aumentar a segurança e oferecer mais conforto aos moradores.

O pavimento antigo apresentava rachaduras, remendos e desníveis provocados por reparos de tapa-buraco, além de desgaste causado pelo intenso tráfego de caminhões e máquinas pesadas utilizados na força-tarefa de limpeza e recuperação do bairro após as fortes chuvas de 5 de abril deste ano.

Com o novo recapeamento, as ruas e travessas receberam uma camada de asfalto mais uniforme, capaz de suportar maior fluxo de veículos. Além disso, foram instalados quebra-molas e a fase atual do serviço inclui a pintura de sinalização viária horizontal, contribuindo para a segurança de motoristas e pedestres.

“Esse recapeamento é um ganho muito importante para os moradores do Parque Mambucaba. São mais de 30 vias que agora oferecem melhores condições de tráfego, mais segurança e mobilidade. Nosso compromisso é continuar trabalhando para garantir que a população tenha a qualidade de vida que merece”, destacou o secretário-executivo do Parque Mambucaba, Heraldo França.

As ruas recapeadas foram: Apóstolos, Maria das Graças Lopes, Dois de Julho, Boa Esperança, José de Andrade Sampaio, Dolor Barreto, Mario das Graças Toledo e Padre Júlio Maria.

As travessas que receberam melhorias incluem: Libanez, Maria Isabel, Mangueira, Machado de Assis, Dr. Mario Ramos, Jambo, Bananeira, José Pereira, Gomes Filho, Miraí, Apóstolos, Cajueiros, Jardim Botânico, Américas, Dois de Julho, São Lucas, Boa Esperança, 1001, São Jorge I, Verdes Mares, São João Ribeiro, Brasília, Benji, Mar Verde, Ipiranga, Gonçalves, Juventude e Carioca.

 

 

Você também pode gostar

Pinheiral celebra 7 de Setembro com desfile cívico...

Barra do Piraí prepara desfile de 7 de...

Apadefi abre venda de ingressos para 18ª Feijoada...

Itatiaia terá alterações no trânsito por Corrida da...

Obras alteram trânsito da Beira Rio e Ponte...

Banco de Olhos de Volta Redonda participa de...

Projeto de VR reúne mais de 170 alunas...

Volta Redonda: 1ª Feira da Roça combina sabor...

Rota da Fé: projeto vai ligar cidades do...

Angra: Mais de 30 vias do Parque Mambucaba...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996