Angra: Marinas e Areal vão ter quadras cobertas

Angra dos Reis – Duas ordens de serviço foram recentemente assinadas pela Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins de Angra dos Reis. Dois bairros, Marinas e Areal, terão suas quadras poliesportivas revitalizadas e cobertas.

– Estou muito feliz de estar aqui com vocês no Marinas, e é importante que a comunidade tenha essa quadra ao lado da escola, assim um equipamento pode ajudar o outro. Também vamos fazer as mesmas melhorias na quadra do Areal – afirmou o prefeito Fernando Jordão.

A quadra do Marinas fica ao lado da Escola Municipal Frei Fernando Geurtse. O espaço costuma ser utilizado para atividades com os alunos, mas também é frequentado pela população. Além da cobertura, a melhoria incluirá ainda novo piso com pintura, alambrados, revitalização das traves do gol e troca das tabelas de basquete.

– Estamos aqui para realizar um sonho. Vamos dar uma nova quadra ao Marinas que vai servir aos moradores e ao colégio. A partir do ano que vem já poderemos realizar os nossos eventos na quadra coberta – destacou Luís Carlos Salvador, presidente da Associação Moradores e Amigos do Marinas.

No Areal, a quadra a ser revitalizada fica na Praça Sebastião Martins Pimenta e, assim como a do Marinas, terá novo piso com pintura, alambrados, revitalização das traves do gol e troca das tabelas de basquete. A assinatura da Ordem de Serviço foi acompanhada por moradores, vereador Marquinho Coelho e representantes do vereador Dudu do Turismo.

– É com muita satisfação que estamos iniciando mais uma obra no Areal. No momento, no total, a Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins está com 36 obras em andamento no município, e três são aqui. Com a cobertura da quadra, os moradores poderão praticar esporte em qualquer horário, com chuva ou sol, nada vai impedi-los – destacou a secretária de Urbanização, Parques e Jardins, Beth Brito.

Como informou a secretária, a obra de revitalização da quadra não é a única no Areal. Ali perto está sendo feita a renovação do playground. O espaço receberá piso emborrachado, busca fornecer mais segurança para as crianças, que também poderão brincar em brinquedos totalmente reformados pela equipe da carpintaria da pasta.

O outro espaço de lazer e convivência que está em obra no bairro é a construção da Praça Lavrador João Alves Filho. Localizado em frente ao Condomínio Morada do Areal, o local terá, entre outras benfeitorias, playground para as crianças, bancos e mesas e paisagismo.

O secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti, lembrou que essas e outras obras são frutos de muito trabalho e seriedade.

– A prefeitura, em 2020, estava no déficit e agora está com superávit, isso é fruto do trabalho de uma equipe séria, que corre atrás para melhorar as condições financeiras e orçamentárias do governo, e estamos vendo os resultados. No meio do ano foram liberados quase R$ 200 milhões em obras, em diversas áreas – explicou.