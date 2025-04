Angra: Moradores do Bracuí bloqueiam BR-101 em protesto contra a paralisação judicial nas obras no rio

Angra dos Reis – Na tarde desta sexta-feira (11), moradores do bairro Bracuí, em Angra dos Reis, realizaram um manifesto com bloqueio da BR-101, em protesto contra o embargo judicial que paralisou as obras de recuperação do Rio Bracuí. A rodovia foi liberada por volta das 18h30.

A principal reivindicação da comunidade é a liberação imediata da continuidade da intervenção, considerada essencial para evitar tragédias em períodos de chuva intensa.

A manifestação ocorreu dias após as fortes chuvas que atingiram a cidade, no último fim de semana. Os moradores afirmam que, graças ao trecho da obra já executado, o bairro não voltou a sofrer com inundações, como aconteceu em dezembro de 2023, quando o Bracuí foi severamente afetado.

Com 45% das intervenções concluídas, a obra no Rio Bracuí já apresenta resultados concretos, segundo relatos da Prefeitura de Angra dos Reis. Imagens registradas durante os últimos temporais mostram a força das águas sendo contida pelo enrocamento de pedras instalado nas margens do rio — uma estrutura projetada para proteger as comunidades contra a erosão, aumentar a capacidade de vazão e prevenir alagamentos.

Iniciada em caráter emergencial, a intervenção envolve o enrocamento de 6,5 km de margens — o equivalente a 13 km de proteção, considerando os dois lados do rio —, além do desassoreamento e a construção de pontes e galerias. No entanto, a obra de enrocamento foi paralisada por decisão judicial após ação do Ministério Público, mesmo com licença ambiental expedida.

A Prefeitura de Angra informou que respeita a decisão da Justiça, mas reforça a importância da continuidade da obra para a segurança de milhares de moradores, entre eles indígenas, quilombolas, caiçaras e pescadores. A administração municipal destacou que mantém-se aberta ao diálogo com as autoridades para buscar uma solução que permita a retomada dos trabalhos.