Angra participa de feira de turismo em Gramado - Diário do Vale

Angra dos Reis – A TurisAngra marcou presença no Festuris 2023, que aconteceu entre os dias 9 e 12 de novembro, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Este ano, o tema da 35ª edição do evento foi “Capital Humano: Chave da Transformação”. No palco estiveram presentes importantes nomes do Brasil nas áreas de negócios, empreendedorismo e gestão pública, além de personalidades.

A TurisAngra esteve presente co-expositora no estande da Secretaria de Estado de Turismo do Rio, mostrando que, além dos passeios náuticos, Angra também oferece opções como o turismo religioso, ecológico, entre outros, garantindo ao visitante uma grande variedade de experiências.

– O espaço destinado a Angra dos Reis foi um dos mais procurados durante todos os dias do evento. Buscamos divulgar nossa cidade da melhor forma, mostrando todos os atrativos que encantam os visitantes. A alta temporada está iniciando e com toda certeza Angra será uma das cidades mais movimentadas de todo o estado, o que é muito importante para o setor de turismo e para a economia da cidade de modo geral – ressaltou Ethel Duveen, coordenadora técnica de Operações Turísticas da TurisAngra.

A programação do encontro foi marcada por reuniões, workshops e palestras sobre inovações, tecnologia, tendências e incentivo às boas práticas no turismo e encontros de negócios. Essa foi a maior edição destes 35 anos de realização: foram 15 mil participantes ao longo dos quatro dias de evento, 400 estandes e 2,7 mil marcas reunidas.

O evento ofereceu oportunidades de networking, onde os participantes de Angra dos Reis puderam interagir com outros profissionais do setor, trocar ideias e estabelecer conexões para colaborações futuras.

– Este ano participamos de diversas feiras e encontros de turismo. Divulgar Angra dos Reis é muito importante, pois a todo momento vemos como o turismo tem crescido na nossa cidade. Angra é uma cidade de destaque para o turismo nacional e internacional – comentou o presidente da TurisAngra, Marc Olichon.