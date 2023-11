Angra participa de Fórum Internacional de Segurança Pública - Diário do Vale

Angra dos Reis – Nos dias 09 e 10 de novembro, a Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Segurança Pública, participou do V Fórum internacional BRICS em São Petesburgo, na Rússia, com a participação de cerca de 10 mil pessoas de 57 países. Em 2023, o município foi convidado para o evento em decorrência de todo o trabalho realizado para reduzir índices de violência em Angra dos Reis, sendo o único município do Brasil a participar da quinta edição do Fórum.

– Reduzir os indicadores de criminalidade sempre foi um dos principais objetivos da atual gestão em Angra dos Reis, com o principal objetivo de criar uma sensação de segurança para toda a população. Por meio de ações efetivas, a Prefeitura vem reduzindo cada vez mais a violência na cidade – comentou o secretário de Segurança Pública, Douglas Barbosa.

Nos anos de 2018 e 2019, assim como todo o Brasil, os moradores de Angra e os turistas que visitavam a cidade sofreram com a taxa de criminalidade da cidade. Para reduzir estes números, a Prefeitura começou a trabalhar incessantemente para diminuir os índices e trazer mais segurança para a cidade. Com um investimento de quase R$ 13 milhões, o Governo Municipal apostou na ampliação da presença policial nas ruas, no monitoramento por câmeras e em parcerias com órgãos estaduais e federais, em iniciativas de ordenamento e fiscalização.

– Nos últimos anos, apresentamos uma queda significativa de mais de 60% nos crimes violentos letais intencionais, como homicídios, latrocínios e feminicídios. Além disso, diminuímos os roubos de veículos de 174 para 13, já os de cargas caíram de 59 para apenas 2. Os dados fornecidos pelo Instituto de Segurança Pública, do Governo do Estado, comprovam a eficácia nas ações do atual governo e como elas auxiliam na segurança da população e daqueles que visitam nossa cidade – afirmou o secretário.

Além da sensação de segurança, a queda drástica nos números de criminalidade também é positiva para o turismo e, consequentemente, para a economia da cidade. Uma cidade segura é uma cidade atrativa para os turistas. Em 2022, Angra dos Reis recebeu 1 milhão e 400 mil turistas. Já para o verão de 2024, são esperados 58 navios de cruzeiro e mais de 200 mil turistas, apenas na alta temporada.

– Sabemos da importância do turismo para Angra dos Reis, e como é necessário oferecer uma estadia segura para aqueles que visitam o município. Sem uma segurança eficiente, toda a economia da cidade pode ser prejudicada, por isso reforçaremos ainda mais nossas fiscalizações e ações durante a alta temporada, período em que a cidade dobra praticamente de tamanho com a chegada dos visitantes – finalizou o secretário.

O Fórum internacional é organizado pelos cinco países integrantes do BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro de 2023 aconteceu no Expoforum Exhibition Center, um dos maiores centros de convenções da Europa.