Angra participa de seminário nacional sobre alfabetização em Brasília

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis participa, nesta quinta-feira (7), do Seminário Nacional pela Alfabetização 2025, realizado em Brasília. O evento reúne lideranças educacionais de todo o país para discutir ações que garantam o direito à alfabetização de todas as crianças brasileiras. O secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato, representa o município no encontro.

A programação inclui painéis com especialistas, oficinas temáticas e momentos de intercâmbio entre os municípios, promovendo o diálogo e o compartilhamento de boas práticas. Também estão previstas atividades voltadas à pactuação de metas e ao alinhamento estratégico entre os entes federados, com foco na construção de políticas públicas sustentáveis, eficazes e colaborativas para a alfabetização.

“Garantir que todas as crianças aprendam a ler e escrever na idade certa é um compromisso que deve unir o país. Participar desse seminário é fundamental para que possamos alinhar nossas ações locais com as diretrizes nacionais e trazer para Angra dos Reis experiências que contribuam para o avanço da nossa política de alfabetização”, comentou Paulo Fortunato.

O evento é organizado pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), pela Aliança pela Alfabetização — composta pela Associação Bem Comum, Fundação Lemann e Instituto Natura — e pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF).