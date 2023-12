Angra permanece em estado de mobilização, mesmo sem previsão de chuva forte nas próximas horas

Angra dos Reis – Mesmo sem previsão de chuvas fortes para as próximas horas, Angra dos Reis segue em estado de mobilização após o temporal que atingiu a região do Bracuí durante a madrugada deste sábado (9).

Desde a noite de ontem (8) e ao longo de todo dia de hoje, equipes de diversas secretarias da Prefeitura atenderam as cerca de 350 pessoas desabrigadas e trabalharam na limpeza e desobstrução de vias.

O registo de 250mm de chuva em 24 horas, combinado com a maré cheia, causou inundação no Bracuí, com a água atingindo três metros de altura em alguns pontos. Um casal de idosos, que estava em um asilo clandestino, morreu.

No início da manhã, o prefeito Fernando Jordão conversou com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para informar a situação em Angra e pedir que ações integradas sejam realizadas para amenizar os efeitos da tempestade.

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos enviou à cidade da Costa Verde 500 cestas de alimento, 500 kits de higiene, 500 kits de limpeza, 500 garrafas de água potável e 500 colchões. Para as famílias que necessitarem, o Governo do Estado sinalizou a possibilidade de receber o Cartão Recomeçar, que pode ser usado para comprar material de construção, móveis e eletrodomésticos.

– Foi uma chuva muito forte, um volume de água intenso no Bracuí. Nosso primeiro objetivo é dar assistência às pessoas. Falamos com o governador para trazer de novo o Cartão Recomeçar para ajudar aqueles perderam tudo na enchente. A Prefeitura está trabalhando desde cedo, com toda equipe na rua – afirmou o prefeito Fernando Jordão.

Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Regional estão envolvidas na limpeza das ruas e desassoreamento de manilhamentos. Nove retroescavadeiras, 11 caminhões basculantes e um caminhão de alta pressão para sucção e limpeza de detritos estão sendo utilizados para desobstruir passagens, realizar contenção, retirar entulhos das ruas e resgatar moradores de áreas próximas a barragens, além de desassorear parte do rio Bracuí, que corta a Estrada Beira-Rio (Estrada dos Índios).

Nas próximas horas e dias, o INEA, o Governo Estadual e a Eletronuclear vão ceder equipamentos para agilizar os trabalhos das equipes da Prefeitura. A empresa Valle Sul também está colaborando com retroescavadeiras e caminhões.

Abrigos disponibilizados pela Prefeitura

Funcionários de diversos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Angra estão na Escola Municipal Prefeito José Luiz Ribeiro Reseck, principal ponto de abrigo no Frade, onde estão realizando atendimentos e cadastros das famílias desabrigadas.

No mesmo bairro, o CEMEI Sérgio Louzada e a Escola Cívico-Militar Remo Baral também estão servindo de abrigo para famílias atingidas pelas chuvas. Nesses locais, elas receberam kits providenciados pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, incluindo itens essenciais para famílias, idosos, crianças e pets.

Os secretários Cláudio Ferreti (Governo e Relações Institucionais), Tiago Scatulino(Desenvolvimento Regional) e Fábio Júnior(Defesa Civil) estiveram na escola Remo Baralpara acompanhar o suporte às famílias vítimas da chuva.

– Desde as 22h de ontem, nós já tínhamos o ponto de abrigo para as vítimas das chuvas. Acionamos a Defesa Civil, a Ação Social a Educação, a Saúde e toda a estrutura da prefeitura para fazer esse trabalho. Tivemos um dia intenso de atividades para atender os moradores, em especial os do Bracuí. Nossa missão é fazer o melhor para a nossa população – frisou o secretário Cláudio Ferreti.

Doações

A Prefeitura de Angra disponibilizou dois locais para o recebimento de doações: Alameda Coronel Otávio Brasil, 253-B, no Balneário, das 9h às 17h, e o CRAS Frade, na Rua Silva Travassos, 288. Os itens mais necessários são: água, produtos de higiene pessoal, material de limpeza, roupas, lençóis e alimentos não perecíveis.

A Defesa Civil disponibiliza os telefones 199 e (24) 3365-4588 para mais informações.