Angra: Projeto de controle de velocidade em veículos vence prêmio estadual

Angra dos Reis – Um projeto do Cefet/Angra, localizado no Parque Mambucaba, foi agraciado na maior premiação de educação empreendedora do Brasil, o prêmio Educador Transformador, realizado pelo Sebrae, Bett Brasil e Instituto Significare. A lista com os melhores projetos do estado do Rio de Janeiro foi divulgada na última quinta-feira (21), e incluiu o Safe Speed System, uma solução tecnológica desenvolvida na unidade de ensino e voltada a controlar a velocidade de veículos automotores de acordo com o que é permitido nas vias.

Quem recebeu o prêmio pelo Safe Speed System foi o professor Jonni Guiller Ferreira Madeira, que é matemático, engenheiro nuclear e tem doutorado em matemática aplicada. Ele é responsável pelo projeto, juntamente com o professor Marcus Val Springer e o aluno Diego Antônio Moura.

O Safe Speed System envolveu a participação de alunos do Cefet e teve apoio da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico; da Nissan; da Viação Senhor do Bonfim; do Sebrae; e da Big Valley, uma comunidade aberta de empreendedorismo e inovação que inclui representantes dos principais eixos norteadores da economia angrense.

O Safe Speed System possibilita que o veículo sempre se mantenha dentro do limite máximo permitido da via.

Diferentemente de tudo que existe no mercado, o sistema limita automaticamente a velocidade do veículo de acordo com a velocidade máxima permitida em cada trecho. A tecnologia tem deposito de patente em 24 países. O depósito de patente é a inscrição junto ao órgão responsável por patentes em um país ou região, para que ele analise o pedido e emita a patente final.

– A ideia do projeto surgiu por conta do professor Marcus, que teve a carteira cancelada por excesso de multas. Pensamos então em uma tecnologia para solucionar o problema das multas e também reduzir o número de acidentes, unindo o útil ao agradável. Foi uma experiência muito legal a partir de um problema poder vencer várias barreiras e conseguir desenvolver uma solução – explicou o professor Jonni Guiller.

Além de ganhar a etapa estadual do prêmio Educador Transformador na categoria de educação superior, o projeto foi ganhador do campeonato de inovação na categoria de mobilidade inteligente promovido pela Nissan do Brasil, além de case de sucesso do Startup Win, promovido pelo Sebrae.

Após vencer na etapa estadual, o projeto agora irá concorrer com os vencedores de outros estados do Sudeste. O campeão do Sudeste vai para a final nacional, concorrendo com os vencedores de cada região do Brasil. A final do nacional será realizada no Bett Brasil 2024, na Expo Center Norte, em São Paulo, no fim de abril.

Os candidatos selecionados nos três primeiros lugares na etapa nacional receberão certificado de participação, e os primeiros colocados em cada uma das sete categorias receberão troféus, pacotes de participação em missão nacional para evento de educação empreendedora e notebooks.

O prêmio Educador Transformador tem como objetivo identificar e valorizar projetos inovadores na área de educação que mobilizem os alunos em situações do dia a dia, descubram problemas e oportunidades, transformem ideias e formulem respostas para problemas reais da vida.