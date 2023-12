Angra promove chamamento público para apoio cultural à Procissão Marítima

Angra dos Reis – No dia 14 de dezembro, a Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Eventos, promove o chamamento público visando o credenciamento das turmas organizadas, na forma de associação ou fundação, para participar na 45ª Procissão Marítima, a ser realizada no dia 1º de janeiro.

Serão distribuídos no total R$ 110 mil em caráter de apoio cultural para incentivar a realização deste evento que acontece há mais de quatro décadas no mar de Angra. Esse valor deverá ser investido exclusivamente no aluguel das embarcações. Alguns critérios serão levados em consideração para obter pontuação mais alta, e consequentemente uma cota maior, entre eles tempo de fundação e categoria na qual concorre.

​

O edital completo, com toda documentação necessária, está disponível no site www.angra.rj.gov.br , na aba de licitações e procedimentos. O resultado com a pontuação e classificação final será publicada no Boletim Oficial do município de Angra dos Reis.

A sessão do chamamento ocorrerá no dia 14 de dezembro, às 9h, na Secretaria Executiva de Gestão de Suprimentos, localizada na rua Arcebispo Santos, nº 337, Centro.