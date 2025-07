Angra promove festa julina da melhor idade no Balneário

Angra dos Reis – A Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania de Angra dos Reis promoveu, na última sexta-feira (18), a festa julina da melhor idade no Ginásio Poliesportivo do Balneário. O evento reuniu os grupos de convivência dos oitos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

Mais de 200 participantes marcaram presença na festa, que ainda contou com o show de Billa dos Teclados, que agitou o ginásio e não deixou ninguém parado. A secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê, falou da importância da iniciativa para o bem-estar da população idosa.

“Foi um momento de celebração e fortalecimento de vínculos. Ver nossos idosos ativos, valorizados e integrados reforça o papel dos CRAS como espaços de acolhimento, respeito e convivência comunitária. Essas ações coletivas ajudam a combater o isolamento, promovem saúde emocional e contribuem diretamente para a qualidade de vida da nossa população idosa. É gratificante ver como cada detalhe da festa foi vivido com alegria, cuidado e pertencimento”, pontuou Thaísa.

Nos próximos dias, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania promove mais duas festas juninas, no Centro de Atenção à População em Situação de Rua (CAPR), no Bracuí, e no Instituto de Longa Permanência da Pessoa Idosa, no Retiro.