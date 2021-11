Angra promove mutirão para emissão da Carteira Nacional do Artesão

Matéria publicada em 20 de novembro de 2021, 16:16 horas

Iniciativa credenciará os artistas manuais para o recebimento da Carteira Nacional do Artesão

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra, via Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio, vai promover, em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, uma ação para pré-cadastramento dos artesãos da cidade.

A iniciativa credenciará os artistas manuais para o recebimento da ‘Carteira Nacional do Artesão’. O cadastro tem início nesta segunda-feira, dia 22, das 9h às 16h, na sede da Secretaria de Cultura, que fica na Casa Larangeiras.

Os artesãos interessados devem agendar o atendimento pelo WhatsApp (24) 98175‑9560 e comparecer munidos dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, PIS; 1 foto 3×4 e o trabalho artesanal (um pronto e outro para concluir no instante do atendimento). Podem ser cadastradas até três técnicas artesanais que estejam enquadradas na base conceitual do artesanato brasileiro.

A Carteira Nacional do Artesão é a identificação do artesão, prevista na Lei nº 13.180, de 22 de outubro de 2015, válida em todo o território nacional, com validade de 6 (seis) anos e que oferece uma série de benefícios, dentre eles dá direito ao artesão de participar de feiras em todo o território nacional, além de ter acesso aos parceiros que estão criando uma rede de apoio e que vão contribuir na qualificação desses profissionais.