Matéria publicada em 23 de março de 2021, 09:12 horas

Angra dos Reis – A prefeitura prorrogou até amanhã, quarta-feira (24), a validade dos Decretos Municipais 11.981, de 11 de março de 2021, e 11.763, de 25 de setembro de 2020, de contenção às medidas sanitárias de combate ao coronavírus. As regras em vigor, venceriam nesta segunda-feira (22). A decisão foi publicada também por decreto (12.004), no Boletim Oficial do Município, disponível no site www.angra.rj.gov.br.

O Gabinete de Crise está avaliando as novas medidas para serem implementadas, diante do atual cenário epidemiológico do país, do Estado e do município, a fim de frear a contaminação pelo coronavírus e proteger os moradores. Dentro dos próximos dias, a prefeitura publicará e divulgará as novas regras sanitárias.