Angra: Prorrogado prazo para inscrições da Lei Paulo Gustavo

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, decidiu prorrogar o período de inscrições para os projetos da Lei Paulo Gustavo até o dia 10 de dezembro. Essa extensão foi concedida em resposta aos pedidos dos agentes culturais que expressaram grande interesse em participar dos editais no município. As inscrições estão abertas desde o dia 24 de outubro e podem ser feitas no link disponível no site da Prefeitura de Angra: https://acesse.one/7nTm

​Com a prorrogação do prazo, a prefeitura ampliará a oportunidade para que todos os fazedores de cultura cadastrados possam inscrever projetos a serem realizados com os recursos já disponíveis no Fundo Municipal de Cultura. Esses recursos são destinados a projetos de audiovisual e outras atividades culturais.

Para esse ano, a Lei está garantindo no art. 6º, dividido em 12 categorias, R$ 1 milhão e 175 mil para projetos de audiovisual e no art. 8º mais de R$ 486 mil em recursos para demais categorias de projetos cultura, totalizando mais de R$ 1 milhão e 600 mil em recursos para o fomento da cultura municipal.

– Recebemos muitas solicitações para estender o prazo de inscrição da Lei Paulo Gustavo. Nossos fazedores de cultura estão entusiasmados, com diversos projetos em fase de produção para atender às exigências do edital. Muitos estavam engajados nos processos da Lei Paulo Gustavo em nível estadual. Como gestor, é minha responsabilidade garantir a participação de todos – afirmou o secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara, destacando que a prorrogação do prazo permitirá a concepção de novos projetos.

A equipe de fomento da Secretaria de Cultura e Patrimônio reitera sua disponibilidade para esclarecer dúvidas e fornecer orientações aos fazedores de cultura de forma presencial na Casa Larangeiras ou online pelo e-mail: [email protected]

Sobre a lei

​A Lei Federal Paulo Gustavo foi instituída em 2020 durante a pandemia como uma homenagem ao saudoso ator Paulo Gustavo, que foi vítima da COVID-19. Seu objetivo é destinar recursos ao setor audiovisual, fortemente afetado pela pandemia. Em conjunto com a Lei Aldir Blanc, essas iniciativas de fomento cultural já proporcionaram um aporte financeiro de mais de R$ 3 milhões para Angra dos Reis.