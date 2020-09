Angra realiza ações pelo Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio

Matéria publicada em 10 de setembro de 2020, 11:02 horas

Angra dos Reis – A exemplo das demais cidades do país, Angra dos Reis realiza diversas ações para marcar o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, lembrado hoje, dia 10. As atividades fazem parte da Campanha Setembro Amarelo, mês dedicado à conscientização do tema.

Em parceria com a Coordenação do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS), a Área Técnica de Atenção Integral às Pessoas em Situação e Risco de Violência vai realizar ações a fim de sensibilizar a população por meio de vídeos, que vão abordar a prevenção e orientações relacionadas aos fatores de risco, identificação da ideação suicida e os mitos e verdades sobre o tema.

Os profissionais de Atenção Primária poderão participar de um encontro virtual com o objetivo de debater o tema, na intenção de atuar de forma efetiva no acolhimento e na escuta qualificada de usuários com ideia suicida.

Além disso, o usuário ainda vai poder conversar com voluntários do Centro de Valorização da Vida (CVV), que oferece atendimento gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio, ligando para o número 188 de todo o território nacional, 24 horas, diariamente, de forma gratuita. Os voluntários são treinados para conversar com todas as pessoas que procuram ajuda e apoio emocional.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o suicídio é um fenômeno que ocorre em todas as regiões do mundo. Estima-se que, anualmente, mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio e, a cada adulto que se suicida, pelo menos outros 20 atentam contra a própria vida, sendo a segunda principal causa de morte entre jovens com idades entre 15 e 29 anos.

O suicídio é um problema de saúde pública que pode afetar pessoas de qualquer idade, identidade de gênero, origem ou classe social, mas que, atualmente, ainda é cercado por muitos tabus. Sabe-se que é um tema complexo, e falar de forma responsável sobre o suicídio, enfrentando os estigmas, bem como conscientizar e estimular sua prevenção, 90% dos casos podem ser prevenidos. Diante de um comportamento suicida, procure ajuda: vá à unidade de saúde mais próxima ou sugira o mesmo procedimento a alguém que tenha relatado o comportamento a você.