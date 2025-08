Angra realiza campanha Agosto Lilás com rodas de conversa e cartilha

Angra dos Reis – Para marcar o mês de enfrentamento à violência contra a mulher, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, por meio da Superintendência da Mulher, vai realizar a campanha Agosto Lilás, com o tema “Não deixe chegar ao fim da linha. Ligue 180”.

A abertura será no evento “Por Elas”, na terça-feira (12), às 10h, no Cais de Santa Luzia. Na ocasião, será lançada a cartilha “Você Não Está Sozinha”, com orientações sobre os direitos das mulheres, canais de denúncia e os serviços de acolhimento disponíveis no município.

“Mais do que uma campanha, o Agosto Lilás é um compromisso da nossa gestão com a vida e a dignidade das mulheres angrenses. Precisamos sensibilizar toda a sociedade para que a violência contra a mulher seja combatida em todas as suas formas: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Cada roda de conversa, cada diálogo é um passo para romper o silêncio e salvar vidas. Ninguém está sozinha nessa luta”, destacou Thaísa Bedê, secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania.

A programação inclui ações como uma atividade com o grupo do PROFESP, no CRAS Centro, no dia 11 de agosto, às 9h, e diversas rodas de conversa com o tema “Você Não Está Sozinha”, que acontecerão nos CRAS da cidade e no Centro de Estudos Ambientais (CEA), onde a campanha será encerrada, no dia 29 de agosto.

Programação das Rodas de Conversa – “Você Não Está Sozinha”