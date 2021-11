Angra realiza campanha para castração de animais

Matéria publicada em 17 de novembro de 2021, 09:45 horas

Angra dos Reis – A prefeitura vai dar início ao mutirão para castrar cães e gatos do município. Na semana passada a licitação que contrata o serviço foi finalizada, tendo a empresa Sociedade Ubaense de Proteção Animal, de Minas Gerais, como a vencedora. O Instituto de Meio Ambiente de Angra dos Reis (IMAAR), por meio do Departamento de Bem-Estar Animal, está trabalhando na homologação do contrato e organização do calendário de ação.

– O governo sempre deu prioridade aos animais, tanto que criou o Departamento de Bem-Estar Animal, adquiriu um castramóvel, tem realizado ações ouvindo sempre os cuidadores de animais e agora vai realizar esta castração em massa, uma reivindicação antiga de todos os moradores, principalmente daqueles que se dedicam a cuidar dos animais abandonados, exaltou o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio de Lima Sírio.

Serão 4.000 castrações e a previsão é que a equipe fique de uma a duas semanas em cada distrito, dependendo da demanda. O calendário de castração será definido em reunião técnica a ser realizada logo após a assinatura do contrato, nos próximos dias.

A previsão de iniciar a castração pelo Parque Mambucaba e depois partir para os outros bairros da cidade. Os interessados deverão ficar atentos ao calendário, que será divulgado no site da Prefeitura (www.angra.rj.gov.br) e nas redes sociais institucionais Facebook e Instagram. Para castrar seu animal será preciso apresentar documento de identidade do tutor e comprovante de residência no local onde estarão acontecendo as castrações.