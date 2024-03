Angra realiza mentoria de planejamento financeiro para mulheres no CEA

Angra dos Reis – Uma mentoria em planejamento financeiro encerrou a programação do Mês da Mulher (Março Violeta), organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania. O evento aconteceu na tarde desta quinta-feira (28), no Centro de Estudos Ambientais, na Praia da Chácara, e reuniu dezenas de pessoas.

– Estamos fechando a programação do mês mulher com essa palestra para incentivar as mulheres a terem controle do seu orçamento, ter sua estabilidade e segurança financeira. Sabemos que muitas mulheres permanecem em relacionamentos abusivos por causa de dependência financeira – destacou a secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaisa Bedê.

A mentoria foi aplicada por Eduardo Carmo, especialista em educação financeira, criador do projeto Plena e Próspera. Em uma hora de mentoria, ele deu dicas de como as mulheres devem lidar com as dívidas e como economizar. Explicou ainda sobre a importância de planejamentos e metas e de se ter uma reserva de emergência.

– Querendo ou não, a organização financeira vai melhorar a economia em si e também a questão da independência, a escala de projeção das finanças delas e isso vai trazer muita clareza para todo mundo. Foi uma honra estar aqui em Angra dos Reis transbordando conteúdo – afirmou Eduardo Carmo.

Segundo a secretaria, o conteúdo apresentado no último evento do Março Violeta foi focado nas atividades voltadas ao combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho.

– Essa mentoria foi incrível. Eu saio dessa aula verdadeiramente esclarecida sobre educação financeira principalmente voltada para o público feminino, então só temos a agradecer à prefeitura que encerrou o Mês da Mulher com chave de ouro – agradeceu Erica Cavalcanti.

O “Março Violeta”, como é conhecido, é um período dedicado a reforçar a importância da luta das mulheres por igualdade, justiça e respeito. Originado como uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o Março Violeta é um período de comemoração para se tornar um momento de reflexão, protesto e ação.