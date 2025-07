Angra realiza nova ação do projeto Defesa Civil nos Bairros

Angra dos Reis – A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Angra dos Reis realiza, nesta quinta-feira (31) e sexta-feira (1º), mais uma edição do projeto Defesa Civil nos Bairros. A ação acontece das 9h ao meio-dia, nas proximidades da Praça 6 de Janeiro, com foco na orientação dos moradores sobre o funcionamento do Sistema de Alerta e Alarme.

A atividade educativa ocorre sempre no primeiro dia útil de cada mês, em paralelo aos testes das sirenes do sistema de alerta. O objetivo é preparar a população para agir corretamente em situações de emergência, como chuvas intensas e deslizamentos.

Durante a ação, os agentes da Defesa Civil conversam com os moradores, tiram dúvidas, distribuem materiais informativos e reforçam a importância da atenção aos alertas sonoros das sirenes, além de mensagens enviadas por SMS e pelo sistema Cell Broadcast — tecnologia usada para difusão rápida de alertas de desastres.