Angra recebe comitiva federal para o desenvolvimento turístico

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2020, 20:08 horas

Ministro do turismo, senador e deputado federal conhecem detalhes de projetos que possam qualificar a atividade econômica

Angra dos Reis- O município recebeu nesta segunda-feira (17) a visita de uma comitiva formada pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio; o senador Flávio Bolsonaro, o deputado federal Hélio Lopes, e o secretário de Ordem Pública, Gutemberg Fonseca. Depois dos vários encontros realizados entre as equipes técnicas foram apresentados três importantes projetos que prometem ajudar a alavancar o desenvolvimento do turismo em Angra dos Reis.

Primeiro, os representantes da concessionária Angra Aero-Porto, administradora do Aeroporto de Angra, Marco Aurélio Galvão e Carlos Alberto Gravatá Galvão, falaram sobre a ampliação do empreendimento, projeto que vem sendo sonhado há muitos anos.

Com a concretização das obras, a pista passará para 1.300 metros e vai receber aviões com capacidade para 15, 19 lugares. A implantação de voos regionais pode se tornar realidade e conversas com empresas já acontecerem. Justificando a importância da obra, os administradores informaram que, somente no Ano Novo, ocorreram 500 pousos no aeroporto.

A ideia do projeto vai além da ampliação da pista. Está incluída a construção de um Centro de Convenções que terá acesso por terra, ar e mar. A expectativa é de que, em maio, ocorra a licitação para as obras do aeroporto, que já possuem as licenças necessárias. A apresentação terminou com um vídeo mostrando como ficará o espaço depois das melhorias.

Em seguida, o escritório de arquitetura, Def Projetos, apresentou o projeto da Marina Porto São Bento, que pretende “requalificar o Centro de Angra, tanto para seus habitantes quanto para o turismo, tornando a cidade em si um atrativo e não apenas pinro de chegada e partida para o mar”.

A Marina Porto São Bento vai contar com terminal internacional para a parada de transatlânticos, marinas seca e molhada, hotel, centro de convenções, entre outras benfeitorias. Só de empregos diretos, seriam criadas quatro mil vagas.

O diretor da Splenda (nova administradora do Porto), Paulo Marcílio, também realizou uma apresentação envolvendo os novos objetivos do porto de Angra. A ideia é desenvolver projetos voltados para o turismo e apoio offshore.

O objetivo é integrar o novo porto com os projetos turísticos da prefeitura e isso se daria com a reforma e ampliação do Cais da Lapa, que receberia entre outras melhorias, lojas e praça de alimentação. Para que isso aconteça serão necessários alguns investimentos, como: ampliação do canal de acesso para permitir navegação de transatlânticos; construção de píer com atracação de navios e a construção de terminal de passageiros com serviços ao turista.

O prefeito Fernando Jordão agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro pelo interesse em investir na cidade.

– Eu sou prefeito de Angra pela terceira vez e, pela primeira vez, um presidente da república enviou seu ministro do Turismo para ser o interlocutor com o município. Uma equipe de 12 pessoas está trabalhando com a nossa equipe, já veio aqui duas vezes, também já fomos lá em Brasília. Está acontecendo uma sinergia entre o governo federal e Angra – comemorou o prefeito.

Construção de um novo posto da PRF

O senador Flávio Bolsonaro anunciou é a construção de um novo posto da Polícia Rodoviária Federal em Angra.

– Eu já consegui disponibilizar R$ 4 milhões para a construção de um grande posto da PRF aqui em Angra dos Reis, na beira da Rio-Santos (BR-101). Temos também que trazer a segurança pública cada vez com mais força para cá. O ministro Moro também informou que fará o que estiver ao alcance dele para aumentar o efetivo. Há um esforço de todos os atores para que Angra possa voltar a viver em paz, com tranquilidade. Contem com esse humilde soldado que veste a camisa da Costa verde – disse Flávio Bolsonaro.

Cancun brasileira

O senador Flávio Bolsonaro garantiu ainda que o governo Bolsonaro vai tirar do papel os projetos que vêm sendo travados e que impedem o progresso do turismo. Ele também fez um anúncio que vai somar ao projeto de transformar Angra em uma Cancun.

– Essa semana ainda estou dando entrada, no Congresso, na Frente Parlamentar pela Cancun brasileira. Eu já apresentei o projeto para transformar a Costa Verde em uma região de interesse turístico porque é óbvio que qualquer um que tenha o mínimo de percepção vê um enorme potencial. A presença do ministro fala bastante sobre a prioridade que vamos dar para essa região – informou o senador.

O ministro Marcelo Álvaro Antônio foi o último a falar e reforçou a importância de obras de infraestrutura para o desenvolvimento do turismo.

– Para fazer turismo precisamos de acesso, por isso devemos ampliar o aeroporto e duplicar estradas como a Avenida Ayrton Senna e a rodovia Rio-Santos. O turismo se faz com acesso, com a integração dos modais de transporte – afirmou.

Marcelo Álvaro disse que a equipe do ministério do Turismo foi enviada para checar todos os gargalos, tudo o que precisa ser remodelado para que Angra possa ser verdadeiramente a nossa Cancun.

– Será a Cancun do ponto de vista do volume de turista, respeitando o meio ambiente. Obviamente, a legislação precisa ser mudada. Precisamos sair da era da república das bananas, temos que entender que o desenvolvimento do Brasil, principalmente do turismo, pode sim andar lado a lado com o respeito e a conservação do meio ambiente. Precisamos retirar os excessos que impedem de desenvolver sobretudo a geração de emprego – destacou o ministro.

Liberação de verbas

O ministro ainda lembrou que o Governo Federal está próximo de liberar mais de R$ 15 milhões para serem investidos em projetos turísticos de Angra. A verba será destinada para adequação e junção do Cais dos Pescadores do Cais de Santa Luzia, para iluminação de monumentos históricos e construções do píer da Costeirinha, do centro de convenções, do mirante da praia das Gordas, do polo cultural da Vila Histórica de Mambucaba e do Centro de Informações Turísticas.