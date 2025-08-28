quinta-feira, 28 agosto 2025
Fale conosco

Angra recebe doações da Receita Federal para apoiar população vulnerável

Convênio permitirá distribuição de roupas e utensílios à população; ação integra políticas de assistência e ampliação de oportunidades

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

Angra dos Reis – A Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania de Angra dos Reis firmou, na segunda-feira (25), um importante convênio com a Alfândega da Receita Federal do Porto de Itaguaí. Na sede do órgão, a secretária Thaísa Bedê assinou o termo que permitirá ao município receber doações de roupas novas, que serão distribuídas por meio dos equipamentos da assistência social e diretamente a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Além das roupas, Angra também foi contemplada com lâmpadas de LED, refletores e utensílios domésticos. Os itens vão equipar unidades da rede socioassistencial, ampliando a capacidade de atendimento e garantindo melhores condições de acolhimento aos cidadãos que necessitam.

O encontro consolida a aproximação iniciada em julho, quando agentes da Receita Federal estiveram em Angra para conhecer o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social.

Para a secretária Thaísa Bedê, a parceria representa não apenas um reforço imediato na qualidade do atendimento, mas também um passo estratégico na construção de políticas que ampliam oportunidades para os mais vulneráveis.
“Essa parceria com a Receita Federal é um gesto de solidariedade e responsabilidade social que terá impacto direto na vida das famílias angrenses. Mais do que receber doações, estamos fortalecendo nossa rede de acolhimento, garantindo dignidade e criando condições para que cada pessoa tenha a chance de reconstruir sua trajetória. É isso que o nosso prefeito Claudio Ferreti tem orientado: trabalhar para abrir caminhos de oportunidades e cidadania para todos”, afirmou Thaísa.

 

Você também pode gostar

Jovem de Angra conquista bolsa integral de Medicina...

Barra Mansa alerta para fraude com entrega de...

Instituto Dagaz realiza ação cultural em escolas de...

Resende recebe 25ª edição do Torneio Leiteiro da...

Pinheiral discute utilização de recursos da Política Nacional...

VR sedia ‘Feirão Limpa Nome’ a partir da...

Prefeitura de Angra executa obras de mobilidade em...

Mais uma carga especial: novo transportador segue em...

Resende oferece cursos gratuitos de Braille e atenção...

VR promove Conexão Consciente sobre uso responsável da...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996