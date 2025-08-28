Angra recebe doações da Receita Federal para apoiar população vulnerável

Angra dos Reis – A Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania de Angra dos Reis firmou, na segunda-feira (25), um importante convênio com a Alfândega da Receita Federal do Porto de Itaguaí. Na sede do órgão, a secretária Thaísa Bedê assinou o termo que permitirá ao município receber doações de roupas novas, que serão distribuídas por meio dos equipamentos da assistência social e diretamente a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Além das roupas, Angra também foi contemplada com lâmpadas de LED, refletores e utensílios domésticos. Os itens vão equipar unidades da rede socioassistencial, ampliando a capacidade de atendimento e garantindo melhores condições de acolhimento aos cidadãos que necessitam.

O encontro consolida a aproximação iniciada em julho, quando agentes da Receita Federal estiveram em Angra para conhecer o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social.

Para a secretária Thaísa Bedê, a parceria representa não apenas um reforço imediato na qualidade do atendimento, mas também um passo estratégico na construção de políticas que ampliam oportunidades para os mais vulneráveis.

“Essa parceria com a Receita Federal é um gesto de solidariedade e responsabilidade social que terá impacto direto na vida das famílias angrenses. Mais do que receber doações, estamos fortalecendo nossa rede de acolhimento, garantindo dignidade e criando condições para que cada pessoa tenha a chance de reconstruir sua trajetória. É isso que o nosso prefeito Claudio Ferreti tem orientado: trabalhar para abrir caminhos de oportunidades e cidadania para todos”, afirmou Thaísa.