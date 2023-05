Angra recebe encontro aberto à população sobre segurança nuclear

Matéria publicada em 29 de maio de 2023, 19:52 horas

Angra dos Reis – O “Encontro PEE 2023 – Plano de Emergência Externo do Estado do Rio de Janeiro” acontece nesta terça-feira (30), às 18h30, no Clube Náutico de Praia Brava, em Angra dos Reis. Gratuito e aberto ao público em geral, o evento tem como objetivo esclarecer dúvidas e desmistificar o tema junto à população da região, abordando aspectos relativos ao PEE e à segurança das usinas nucleares.

Entre as apresentações do encontro, que faz parte de uma série de ações realizadas anualmente, está a participação da Eletronuclear, que falará sobre a importância da empresa para a região da Costa Verde. Também participarão das palestras a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro e a Defesa Civil do Município de Angra dos Reis.

Ainda, estarão presentes representantes de entidades ligadas ao setor nuclear brasileiro, bem como de instituições integrantes do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro (Sipron), que tem o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) como seu órgão central.

A Eletronuclear disponibilizará transporte para que os moradores da região tenham facilidade em participar do encontro. Os inscritos serão informados posteriormente sobre os pontos de embarque.

Serviço

Quando: 30/05, às 18h30

Local: Clube Náutico de Praia Brava (Rua 10, Vila Residencial de Praia Brava)

Observação: Será disponibilizado transporte nos principais bairros da região

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKHA3KivTJWgvtlE90L4f0YCNRJqGmRDp-j8yR5glts7Jt6g/viewform