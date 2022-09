Angra recebe Inesquecível Casamento Week

Matéria publicada em 13 de setembro de 2022, 13:03 horas

O mais tradicional evento do setor de festas de casamentos visa fomentar a geração de emprego e renda, além de transformar a cidade num ‘destination wedding’

Angra dos Reis – Com o objetivo de fomentar a geração de emprego e renda em Angra dos Reis, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Eventos, promoveu na noite de segunda-feira (12), no Centro de Estudos Ambientais (CEA), uma palestra destinada aos empresários e empreendedores do setor de festas matrimoniais sobre como será a realização no município do Inesquecível Casamento Week (ICWeek).

O evento, que conecta noivos e noivas aos melhores fornecedores do mercado de casamentos, será realizado em Angra dos Reis nos dias 29 e 30 de outubro, com local ainda a ser confirmado. A apresentação da feira foi feita pelo diretor da ICWeek, Fabiano Niederauer, que realiza o evento há mais de 20 anos no Rio de Janeiro.

Mais do que oferecer aos empresários e empreendedores do setor de festas um evento para a apresentação de seus serviços, a ICWeek Angra dos Reis tem como principal objetivo transformar o município num grande ‘destination weddinig’.

Fabiano explicou que o ‘destination wedding’ é um tipo de casamento em que os noivos e noivas escolhem se deslocar de sua cidade de origem para celebrar o casamento em outro local, podendo ser em outro estado e até outro país. Os destinos são diversos como uma fazenda, uma cidadezinha histórica ou uma praia.

– Angra dos Reis, como suas belezas naturais, oferecendo cenários paradisíacos, possui as características principais para ser referência no Brasil como ‘destination wedding’. Estamos apenas iniciando este projeto, que pretende ser grandioso, trazendo pessoas que desejam casar aqui e viver a experiência de trazer seus familiares e amigos para conhecer todas as belezas que o município tem a oferecer, mesmo após a cerimônia do tão sonhado casamento. O ICWeek é, sem dúvida, a melhor forma de unir os principais profissionais do mercado de casamentos, bem como apresentar e promover novos produtos e serviços do setor – disse Fabiano.

Trabalhando com este conceito de ‘destination wedding’, o ICWeek conta ainda com a parceria da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio) e a Fundação de Turismo de Angra dos Reis (TurisAngra), que esteve representada na palestra pelo seu presidente, Marc Olichon.

– Queremos muito receber este público que deseja vir a Angra realizar seu casamento e voltando para casa com lembranças maravilhosas e o desejo de retornar. Sem dúvida, temos esse potencial e estamos aqui para dar total apoio a este segmento turístico em nossa cidade – declarou Marc.

Vale ressaltar que o momento, após quase três anos de parada por conta da pandemia, é muito propício às festas de casamentos que ficaram suspensas devido ao isolamento. Para o secretário interino de Eventos, Júlio Riquelme, este é um momento imperdível de retorno com total aquecimento do setor de casamentos.

– Estamos apoiando o ICWeek porque acreditamos ser um evento de grande retorno para Angra dos Reis. Com certeza, teremos um fomento na área de casamentos, já que, para uma festa, é possível ter o envolvimento direto de cerca de 30 empresas, sem contar com o impacto indireto – ressaltou Júlio.

Dentre os cerca de 50 empresários e empreendedores que estiveram no CEA para a apresentação, a cerimonialista de casamentos, Márcia Fonseca, disse estar muito empolgada com a realização de um ICWeek em Angra dos Reis.

– Já conheço e participo do evento no Rio de Janeiro, mas participar do ICWeek em Angra dos Reis vai trazer para a nossa região ainda mais profissionalismo aos que trabalham na área de casamentos. É um espaço onde temos contato direto com as noivas e noivos, que são nossos clientes em potencial, sendo também excelente momento de troca de experiências com outros profissionais. Sem falar na oportunidade de divulgação da nossa marca. Com certeza, irá reverter em mais pessoas querendo ter a cidade de Angra como o local para o tão sonhado casamento – ressaltou Márcia.

O ICWeek Angra dos Reis será realizado com a mesma estrutura com que o evento é tradicionalmente feito no Rio de Janeiro, tendo suas edições regionais, mais recentemente, realizadas em Búzios e Petrópolis. Aqueles que pretendem vir à feira para dar início ao planejamento do casamento vão contar com a melhor exposição de serviços e produtos para festas matrimoniais; talks-shows e mesas-redondas com os principais profissionais do mercado falando sobre decoração e cerimonial; desfiles de roupas, vestidos de noivas e outras roupas de festa; degustação de comidas e bebidas para a apresentação de buffets, além de shows musicais.