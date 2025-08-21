Angra recebe novas áreas de lazer e restauração de patrimônios históricos

Angra dos Reis – Nesta quarta-feira (20), o prefeito Cláudio Ferreti realizou vistorias em diferentes bairros para acompanhar de perto o andamento das intervenções e garantir que as entregas sejam realizadas com qualidade e segurança. A primeira parada foi no Convento do Carmo, onde o governo municipal trabalha na restauração das igrejas da Ordem Primeira e Ordem Terceira do Carmo, duas importantes construções históricas da cidade, tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A reforma da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, construída no século XVII, deve ficar pronta até outubro deste ano. Entre as melhorias, estão a substituição completa do telhado e do forro da nave, a recuperação de elementos artísticos integrados – como relevos, colunas e pinturas – o aprimoramento do sistema de drenagem pluvial e a instalação de um banheiro acessível. Restam apenas a pintura e a revisão final da instalação elétrica.

Na Igreja da Ordem Primeira do Carmo, o prefeito verificou que grande parte do telhado já foi trocada, faltando apenas a restauração da parte do altar. O próximo passo será a instalação do forro e dos acabamentos, a recomposição de parte do piso, a troca das madeiras do coro, a descupinização do altar e, por fim, a pintura.

“Temos como objetivo devolver essas igrejas para a população com o máximo de segurança, com toda a acessibilidade necessária, além de valorizar o patrimônio histórico do jeito que ele merece”, destacou a superintendente de Obras, Mariana Gomes.

Do Convento do Carmo o prefeito seguiu, junto com o secretário de Obras, Tiago Scatulino, para o Cais dos Pescadores, no Centro. A revitalização do local inclui melhorias na estrutura física e a modernização dos equipamentos de apoio à pesca.

“Estamos com 65% do cronograma dessa obra avançado, entrando na fase final. Teremos melhorias para os pescadores e na parte turística também. Estão sendo erguidas algumas edificações que vão funcionar como bares e restaurantes. Um projeto de paisagismo também está sendo executado para tornar esse espaço à beira-mar ainda mais agradável e uma ótima opção de lazer para os moradores e turistas”, explicou o secretário de Obras, Tiago Scatulino.

Na sequência, o prefeito seguiu para o Morro do Moreno, acompanhado pela secretária de Urbanização, Parques e Jardins, Beth Brito. Em poucos dias, será entregue à comunidade local uma nova área de lazer com quadra poliesportiva totalmente reformada. O espaço vai contar ainda com campo de areia, playground com piso emborrachado, academia ao ar livre para todas as idades, com aparelhos adaptados para pessoas com deficiência, novos mobiliários, mesas de futmesa, iluminação de LED e piso podotátil direcional e rampas de acessibilidade que garantem aos idosos e pessoas com deficiência ampla circulação com mais autonomia.

“Pensamos em uma praça que tivesse atrativo para todos, do netinho ao vovô. O local está propício para o encontro das famílias do bairro e, também, para receber os visitantes. Com a entrega desta área de lazer poderemos também desenvolver projetos esportivos para todas as idades”, frisou a secretária Beth Brito.

Continuando as vistorias pela região, o prefeito ainda esteve na nova área de lazer que está sendo erguida na praça Ayrton Senna, em Jacuecanga. A quadra poliesportiva coberta já está pronta, e a Prefeitura trabalha agora no entorno.

“Vamos entregar mais uma área de lazer com diversos atrativos. Teremos ainda playground e academia ao ar livre de forma que os moradores de todo o bairro possam usufruir deste espaço plenamente. A prefeitura tem trabalhado em cada cantinho da cidade entregando obras de qualidade”, afirmou o prefeito Cláudio Ferreti.