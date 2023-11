Angra recebe o primeiro navio da temporada - Diário do Vale

Angra dos Reis – Na manhã desta sexta-feira (10), Angra dos Reis recebeu a primeira parada da temporada de navios, marcando o início de uma época promissora para o turismo na região. Até abril do próximo ano, 58 navios passarão pelo município, 38 desembarcando na Ilha Grande e 20 no Cais Santa Luzia, no Centro.

– Começamos hoje a temporada 2023/2024, serão muitos navios na Ilha Grande e no continente. É um turista que vem para a nossa cidade e incrementa a economia local. Estamos felizes em iniciar mais uma temporada de sucesso em Angra dos Reis – explicou o presidente da TurisAngra, Marc Olichon.

O MSC Preziosa, foi o primeiro navio a chegar na cidade, com 3.504 pessoas a bordo. Um dos principais destinos dos cruzeiros no Brasil, Angra dos Reis se destaca com uma beleza natural repleta de praias e ilhas que encantam os visitantes.

A aposentada Ana Flavia de Aquino tinha Angra na sua lista de viagens dos sonhos; nesta sexta, realizou esse desejo e conheceu um pouquinho da cidade durante a parada do navio.

– Eu já conheço o Rio de Janeiro e outras cidades próximas da capital, mas Angra dos Reis ainda não conhecia. Estou encantada com o que vi até agora, com certeza vou conseguir aproveitar muito a cidade, era um sonho antigo poder estar aqui. Estou muito feliz – comemorou a aposentada de 63 anos.

Os turistas que desembarcam no centro da cidade, além da opção mais procurada que são os passeios pelas praias e ilhas, têm também a opção do City Tour Religioso, passando pelas igrejas históricas do Centro. Com visitas guiadas pelas construções centenárias que guardam relíquias da fé, os visitantes podem entrar em contato com a história do Brasil, tendo em vista que Angra é uma das cidades mais antigas do país e guarda muito da memória e da história brasileira.

A empresária Ana Alícia dos Santos, moradora de Itamarandiba, em Minas Gerais, foi uma das visitantes que desembarcou na cidade e estava ansiosa para aproveitar bem o dia.

– É a minha primeira vez em Angra, a cidade é linda e vou aproveitar o sol forte para conhecer algumas praias por aqui. Acabei de chegar, mas já vejo que é uma cidade que vou querer voltar outras vezes – comentou a empresária.

Nesta temporada 2023/2024, serão realizadas 58 paradas de navios, com um fluxo de aproximadamente 190 mil turistas, e uma expectativa mais de R$ 130 milhões injetados na economia local.

A TurisAngra preparou toda a estrutura na Estação Santa Luzia, dando as boas-vindas aos turistas e orientando sobre passeios e roteiros disponíveis na cidade. Um dos avisos aos visitantes que desembarcaram na cidade, foi sobre a importância de contratarem empresas legalizadas para um passeio seguro.

– A TurisAngra tem o compromisso de estimular e divulgar o turismo legalizado. Durante todo ano nos preparamos com capacitações e credenciamento de empresas para que os turistas possam ter a melhor experiencia possível na nossa cidade. A temporada está apenas começando, e com toda certeza será mais uma temporada de sucesso – reforçou Marc Olichon.