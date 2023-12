Angra recebe visita do cônsul-geral do Canadá

Angra dos Reis – O cônsul-geral do Canadá, François Jubinville, esteve em Angra dos Reis nesta terça-feira (5), com o objetivo de reforçar os laços diplomáticos e estreitar relações com o município. A visita proporcionou a oportunidade de discutir temas de interesse mútuo, principalmente no que diz respeito à segurança pública e turismo.

Em Angra, o cônsul visitou a sede da Defesa Civil, recebeu informações importantes sobre o funcionamento do local e soube como são feitos todos os monitoramentos para enfrentar os períodos de chuvas, além do trabalho de orientação que é passado para os moradores que vivem em áreas de risco na cidade. François Jubinville conheceu o Colégio Naval, a Delegacia da Polícia Civil e também alguns pontos turísticos religiosos, como o Convento do Carmo, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, a Igreja de Santa Luzia e o Convento São Bernadino de Sena.

Segurança

Em uma reunião na tarde de segunda (4), representantes do governo municipal, da Polícia Federal, Corpo de Bombeiros e Marinha do Brasil aproveitaram a visita para trocar informações e experiências no campo da segurança pública. O cônsul do Canadá expressou seu interesse em entender melhor os desafios enfrentados por Angra dos Reis e compartilhar as práticas bem-sucedidas implementadas em seu país. O diplomata destacou a importância da colaboração internacional para enfrentar desafios globais e fortalecer a segurança em escala global.

“Essa cooperação entre o Canadá e o Brasil é muito importante. Fico muito feliz com essa visita, pois é o momento que nossa cidade pode conhecer projetos que deram certo lá, principalmente no que diz respeito a segurança. Angra tem investido muito nesse setor e nossa ideia é que a cidade possa se tornar cada vez mais segura para os moradores e turistas”, comentou o secretário de Governo, Cláudio Ferreti, durante a visita.

Intercâmbio

Durante o encontro, foram exploradas possíveis iniciativas de intercâmbio cultural e educacional entre as instituições de segurança dos dois países, visando não apenas fortalecer os laços diplomáticos, como promover uma compreensão mais ampla entre as comunidades locais.

O secretário de Segurança Pública de Angra dos Reis, Douglas Barbosa, expressou sua gratidão pela visita do cônsul do Canadá, destacando a importância de parcerias internacionais na promoção da segurança e no enfrentamento de desafios comuns.

Durante a visita, o cônsul teve a oportunidade de conhecer de perto todo o funcionamento do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), que conta com mais de 148 câmeras, sendo 48 de OCR, que auxiliam na identificação de placas de veículos.

“ Estamos muito felizes de receber essa visita do cônsul em nossa cidade, isso mostra como Angra dos Reis tem ganhado visibilidade internacional. Mostramos nessa visita tudo o que a cidade tem feito na segurança pública, já que o Canadá é um país de referência com um belíssimo trabalho feito por lá. Temos muito a aprender e essa troca foi muito importante para ter essa troca de conhecimentos”, ressaltou o secretário de Segurança Pública, Douglas Barbosa.

Para o governo municipal, a visita do cônsul do Canadá à Secretaria de Segurança Pública de Angra dos Reis marca um passo significativo na construção de uma relação sólida e benéfica entre as duas nações, destacando a importância do diálogo e da cooperação internacional na promoção da segurança e bem-estar de suas comunidades.

“O consulado-geral do Canadá tem como objetivo oferecer todo o suporte aos canadenses que estão no Brasil. Vemos o potencial de cidades como Angra dos Reis, que é um local que os canadenses têm muito interesse em conhecer, por isso é tão importante conhecer essa cidade linda e tudo que tem sido feito aqui, principalmente em relação a segurança. Nossa ideia é que os canadenses possam visitar Angra quando estiverem no Brasil da melhor forma possível, e com toda segurança necessária”, destacou o Cônsul-Geral do Canadá, François Jubinville.