Angra recupera estradas vicinais de 12 localidades

Matéria publicada em 22 de julho de 2022, 11:28 horas

Trabalho foi iniciado, nesta semana, pela Estrada do Sertão de Mambucaba

Angra dos Reis – Em um prazo de 120 dias, mais de 60 km de estradas vicinais de 12 localidades do município de Angra dos Reis serão recuperados, por meio de um trabalho conjunto realizado pelas secretarias de Desenvolvimento Regional e Agricultura, Aquicultura e Pesca. As vias receberão serviços de enrocamento, contenção, drenagem, colocação de caixas, manilhamento e terraplenagem.

– Vamos dar total atenção à drenagem e à recuperação das estradas vicinais. Este é um importante trabalho do governo para garantir a acessibilidade dos moradores – afirmou o secretário executivo de Agricultura, Aquicultura e Pesca, Wagner Junqueira.

A ação começou, nesta semana, pela estrada do Sertão de Mambucaba, onde a Prefeitura também está recompondo o enrocamento da margem do rio.

– Este trecho sofreu um deslizamento e ficou totalmente inacessível após o volume histórico de chuva registrado nos meses de março e abril, que prejudicou as estradas vicinais como um todo – disse o secretário de Desenvolvimento Regional, Tiago Scatulino.

No Sertão Mambucaba as ações beneficiarão aproximadamente 140 famílias, que são responsáveis por 40% da produção agrícola de todo o município.

Depois de concluídas as obras no Parque Mambucaba, a ação seguirá para as estradas vicinais de Monsuaba, Serra D’Água/Águas Lindas, Sertão do Bracuí, Reserva Indígena, Ponta Leste, Parque Belém, Pontal, Banqueta, Santa Rita do Bracuí, Ariró e Caputera I.