Angra registra 14 casos suspeitos de coronavírus

Matéria publicada em 18 de março de 2020, 08:34 horas

Angra dos Reis – A Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis registrou 14 casos com suspeita clínica de infecção pelo novo coronavírus, sendo que três deles já foram descartados e 11 aguardam análise laboratorial. O município adotou o protocolo previsto pelo Ministério da Saúde. Sete dos pacientes com suspeita da doença estão em isolamento domiciliar e quatro internados. Nenhum caso foi confirmado no município até o momento.

O município ressalta que não há recomendação para uso de máscaras para a população no geral. Na nota a SMS ressalta a importância da higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel, e evitar contato com mucosas de nariz, boca e olhos.