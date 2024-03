Angra retoma agendamento para o ‘Passageiro Cidadão’

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra está ampliando o programa Passageiro Cidadão, que possibilita o pagamento mais barato de passagens nos ônibus municipais: R$ 2,00 (tarifas A e B) e R$ 3,00 (tarifa C). Atualmente, 65.400 moradores são contemplados com o benefício e o objetivo da ampliação é que, até o fim do ano, mais quatro mil moradores sejam beneficiados.

