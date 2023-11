Angra: SAAE recomenda economia de água em três bairros - Diário do Vale

Angra dos Reis – A partir desta segunda-feira (13) até 5 de dezembro, o abastecimento de água nos bairros do Encruzo da Enseada, Enseada e Ponta do Sapê será intermitente. Nesses 22 dias, o Serviço Autônomo de Captação de Água e Tratamento de Esgoto (SAAE) irá desativar a bomba responsável pelo fornecimento de água para os três bairros durante o período da noite, das 19h às 7h. Durante o dia, o bombeamento de água será normal. Para as torneiras não ficarem secas, os moradores devem economizar a água armazenada na caixa d’água.

A intervenção será realizada para que o SAAE conclua a manutenção na bomba 3, responsável pelo abastecimento dos três bairros. Problemas nesta bomba, pertencente à antiga estação da CEDAE, localizada no Encruzo da Enseada, têm afetado o fornecimento de água devido à redução da pressão no sistema. A equipe do SAAE está empenhada em monitorar constantemente a pressão da água e identificar possíveis vazamentos no equipamento durante o período.

Para solucionar a questão, além das ações de manutenção, a autarquia já começou o processo de compra de duas novas bombas para a região. De acordo com o presidente do SAAE, Felipe Larrosa, o edital está finalizado, e a licitação está agendada para acontecer ainda este mês. A expectativa é que a instalação das novas bombas seja concluída em janeiro de 2024.

– O fornecimento intermitente nestes três bairros será necessário enquanto o SAAE realiza melhorias no abastecimento de água e está sujeito a alterações. Reforçamos a importância de os cidadãos adquirirem suas próprias caixas d’água ou cisternas em suas propriedades, conforme estabelecido nos artigos 37 e 39 do decreto 2735/2003. Estimamos que, com o bombeamento por 12 horas diárias, será possível encher os reservatórios de toda a comunidade – disse Felipe Larrosa.