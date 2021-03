Matéria publicada em 19 de março de 2021, 09:59 horas

Angra dos Reis – A Secretaria de Saúde anunciou a abertura de cinco leitos pediátricos no Centro de Referência Covid-19, estruturado na Santa Casa. A medida visa dar maior proteção às crianças, já que tem se observado que as novas cepas do coronavírus atingem também os mais jovens.

– Aqui em Angra, em hora nenhuma, deixamos para copiar alguém ou sair atrás e, por isso, já estamos preparando leitos infantis de forma preventiva. Vale ressaltar que, no momento, não temos criança nenhuma para mandar para esses leitos – destacou o secretário de Saúde, Glauco Fonseca que, nesta quinta-feira (18), está em Brasília com o prefeito Fernando Jordão, buscando recursos para o município no Ministério da Saúde.

O secretário de Saúde aproveitou para desmentir dois áudios que circulam nas redes sociais. O primeiro que haveria crianças infectadas e internadas junto a outros pequenos pacientes na UPA Infantil e o outro dando conta de uma suposta reunião de emergência na Santa Casa para a montagem de leitos infantis.

– Tudo o que a gente não precisa neste momento é de desinformação, mas infelizmente existem pessoas que querem criar o caos, mesmo em meio à pandemia que assola a nossa saúde física, social, financeira e psicológica. Não são áudios reais sobre a situação do nosso município – explicou Glauco.