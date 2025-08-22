sexta-feira, 22 agosto 2025
Angra será representada em programa internacional de liderança em infraestrutura

Participação do secretário de Planejamento e Gestão, André Pimenta, amplia conexões estratégicas para o desenvolvimento da cidade

by Vivian Costa e Silva

Angra dos Reis – O secretário de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Angra dos Reis, André Pimenta, vai representar o município na quarta edição do programa internacional InfraLeaders, considerado uma das principais iniciativas de capacitação em liderança para o setor de infraestrutura no Brasil. O gestor foi contemplado com uma bolsa de estudos e vai participar, entre 8 e 12 de setembro, de um encontro  em duas universidades de referência no Reino Unido, a Durham University, na Inglaterra, e a Heriot-Watt University, em Edimburgo, na Escócia.

Nos cinco dias de evento, o InfraLeaders 2025 vai reunir 47 lideranças públicas e privadas do setor, entre elas o ministro dos Transportes, Renan Filho, conselheiros de Tribunais de Contas de diversos estados, representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e presidentes de agências reguladoras e de entidades brasileiras, além de especialistas internacionais.

Realizado pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) e correalizado pela B3, com apoio institucional do BID, Banco do Brasil, Tesouro Nacional, PPI e InfraWomen, o programa combina formação acadêmica, estudos de caso, visitas técnicas e roadshow internacional.

“A presença da Prefeitura de Angra dos Reis em um programa desse nível mostra que estamos preparados para dialogar com as maiores lideranças do setor e buscar soluções modernas para o crescimento da nossa cidade. É uma oportunidade de colocar Angra em evidência em debates globais sobre infraestrutura, trazendo para o município experiências inovadoras, conexões estratégicas e conhecimento técnico de alto nível, que podem contribuir diretamente para o avanço da nossa gestão e para a melhoria da qualidade de vida da população”, destacou o prefeito Cláudio Ferreti.

Entre os diferenciais do curso estão a integração entre teoria e prática, a possibilidade de apresentar projetos a investidores estrangeiros e a construção de uma rede de networking de alto nível com gestores públicos, executivos do setor privado, reguladores, consultores e acadêmicos.

“Esse é um espaço de excelência e de troca de experiências globais, que certamente trará novos aprendizados e conexões estratégicas para o desenvolvimento de Angra dos Reis e para o fortalecimento da gestão pública municipal. Participar do InfraLeaders significa ter acesso às melhores práticas internacionais, ao diálogo com instituições de referência e à oportunidade de construir parcerias que podem abrir portas para novos investimentos e projetos na cidade. É um passo importante para que Angra esteja cada vez mais alinhada às tendências mundiais de inovação e eficiência na área de infraestrutura”, destacou André Pimenta.

