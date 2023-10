Angra terá feriado com taxa de ocupação acima de 80%

Angra dos Reis – Com a chegada do feriado de 12 de outubro, Angra dos Reis, se prepara para receber um aumento significativo no movimento turístico. Segundo a TurisAnga, até o momento, a taxa de ocupação na cidade para o feriadão já está em 85%. A expectativa da Fundação de Turismo é que esse número aumente até o fim de semana. Este feriado, marcado pelo Dia de Nossa Senhora Aparecida e que também comemora o Dia das Crianças, tradicionalmente atrai viajantes de diversas partes do Brasil em busca de descanso, lazer e contato com a natureza.

– Mesmo sendo um feriado prolongado, grande parte dos turistas, principalmente das cidades vizinhas, escolhem a modalidade “day use”, que é um modelo de reserva de curta duração, que normalmente se inicia pela manhã e se encerra ao final da tarde. Isso faz com que a movimentação seja ainda maior na cidade e nas praias. Estamos muito felizes com essa grande procura dos turistas pela nossa cidade, para o setor é muito importante, principalmente agora, prestes a iniciarmos a alta temporada – explicou o presidente da TurisAngra, Marc Olichon.

Além das belas praias, Angra dos Reis oferece uma série de atividades e atrações para os visitantes. Passeios de barco para explorar as inúmeras ilhas e enseadas da região é uma das principais opções que permite aos turistas desfrutarem de paisagens espetaculares e mergulho em águas cristalinas. Além disso, a cidade oferece trilhas ecológicas, cachoeiras, e a oportunidade de vivenciar a rica cultura caiçara, com sua gastronomia local e artesanato.

A partir de amanhã (12) até domingo (15), a TurisAngra vai realizar uma blitz educativa para conscientizar os visitantes sobre a importância de contratarem serviços de empresas legalizadas para realização dos passeios pela cidade. A blitz será das 8h às 12h, na Praia do Anil, em frente ao Centro de Informações Turísticas.

– Nossa ideia é alertar turistas sobre a contratação de serviços, como passeios de barco e mergulhos, ou até mesmo hospedagem. É fundamental que visitantes optem sempre por empresas que estejam devidamente legalizadas. Isso garante mais segurança, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável da região. As empresas cadastradas na TurisAngra seguem normas e regulamentações que garantem a qualidade dos serviços prestados e a proteção do meio ambiente. Além, é claro, de estarem sempre atentas e atualizadas sobre as regras e normas para um turismo legal – comentou Marc Olichon.