Angra: Vacinação contra febre aftosa chega em sua última semana 

Angra dos Reis – Vai até a próxima quinta-feira (30), a vacinação contra febre aftosa. Devem ser vacinados os animas bovinos (bois) e bubalinos (búfalos) de dois a 24 meses de vida. A Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca, pretende aplicar cerca de 600 doses.

Os produtores rurais podem fazer cadastramento e retirar as doses na sede da secretaria, localizada no calçadão Nelcy Bittencourt Cabral, 189-B, Centro de Angra, de segunda a sexta, das 10h às 16h. É preciso informar a quantidade de animais (discriminada por faixa etária) a serem imunizados e levar isopor com gelo, para o acondicionamento das vacinas. Os produtores têm que apresentar seus CPFs para a retirada das doses. As vacinas são distribuídas conforme os protocolos do Ministério da Saúde.

Às sextas-feiras, a equipe tem ido aos bairros, vacinar os animais de quem não consegue ir até a sede da secretaria. Banqueta, Belém, Areal, Monsuaba, Caputera I e II, Camorim, Bracuí, Zungu, Serra d’Água e Parque Mambucaba foram alguns dos bairros visitados.

A febre aftosa é uma das doenças animais mais contagiosas e causa grandes perdas econômicas aos pecuaristas. Trata-se de uma enfermidade infecciosa aguda que provoca febre, seguida pelo aparecimento de vesículas (aftas), principalmente na boca e nos pés de animais de casco fendido, como bovinos, ovinos, caprinos, porcos e todos os ruminantes selvagens. Por isso é tão importante que os produtores rurais tenham seus animais imunizados.

Para mais informações, os telefones da Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca são 3377-1780, 3377-5786 ou 3377-6080.